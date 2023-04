Stefania Pezzopane ricorda Marco Verticelli, ex vicepresidente della Regione

Marco caro, riposa in pace. Amico e compagno di impegno civile ed amministrativo.

Quando penso agli anni belli di una generazione straordinaria, penso a Marco Verticelli. Lui era più grande di me e lo consideravo una guida, un riferimento. E lo è stato infatti. Marco era una bella intelligenza, con un grande intuito politico. Siamo stati insieme nella mitica FGCI abruzzese, fucina di classe dirigente. Ebbi l’orgoglio di lavorare, ero l’assessora più giovane, con lui ed altri miei maestri in regione nella Giunta Falconio.

Fu lui da segretario regionale a guidare la svolta costruendo con il Ppi di Falconio, Abruzzo Democratico alleanza con cui vincemmo le elezioni regionali. Una mente aperta ed una persona con cui era facile pensarla anche diversamente, perché capace di andare oltre. Sempre lucido, attento. Siamo sempre rimasti in contatto e mi dispiace tantissimo doverlo salutare per sempre. Riposi in pace.

Così l’on Stefania Pezzopane ricorda Marco Verticelli, erano stati insieme nella Giunta Falconio e nella FGCI abruzzese.