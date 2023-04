Tratta L'Aquila Est-L'Aquila Ovest gratuita, per Biondi una sorta di tangenziale per diminuire traffico ed emissioni

Questa mattina all'interno della sala Rivera di palazzo Fibbioni è stata presentata l'iniziativa, già annunciata nei giorni scorsi, legata alla tratta L'Aquila Est-L'Aquila Ovest che diverrà gratuita a partire dal 1 Maggio al fine di smaltire il trafico urbano nel capoluogo abruzzese.

Alla conferenza stampa erano presenti il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, l'assessore Paola Giuliani e l'ingegnere Antonio Marasco di ANAS.

Per l'iniziativa sono stati stanziati 300.000 al fine di rendere la tratta gratuita fino al 2025, infatti la convenzione stabilisce il pagamento di € 100.000 annui ad anas al fine di risarcire i mancati entroiti. Nonostante siano stati previsti i fonsi per i prossimi tre anni però l'operazione ad oggi avrà durata certa fino al 31 gennaio, giorno in cui verrà a scadere la concessione ad ANAS per i prossimi anni sarà tutto da confermare in base a ciò che accadrà.

Comunque l'poperazione messa in atto prevede la possibilità di percorrere la tratta autostradale a costo zero indistintamente da tutti coloro che entreranno casello e usciranno dall’altro proprio per consentire a più utenti possibili di utilizzare questo tratto autostradale piuttosto che la normale percorrenza, "è una delle iniziative che stiamo cercando di intraprendere per alleggerire un po’ il traffico in città" ha dichiarato l'assessore Giuliani.

Per il Sindaco Biondi si tratta di un modo per migliorare la qualità della vita dei cittadini che si muovono nell'arco della città, "attraverso questa sorta di nostra tangenziale potranno farlo gratuitamente anche molto più velocemente, ci saranno benefici inoltre per l’utenza che si muove all’interno della città perché una parte dei vicoli saranno dirottati sul tratto autostradale e ci saranno miglioramenti anche della qualità ambientale perché il transito urbano genera maggior emissioni quindi meno veicoli vuo dire maggiore qualità dell’aria"