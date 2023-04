Rianimazione cardio polmonare: De Blasis lancia un progetto

Nei giorni scorsi Onorevole Elisabetta De Blasis, parlamentare europea di Identità e Democrazia, con una lunga carriera professionale come medico cardiologo ha presentato all'interno della Commissione ENVI del Parlamento Europeo, un progetto pilota per la diffusione, all’interno delle scuole europee, delle manovre per la rianimazione cardio polmonare in caso di arresto cardiaco. Per De Blasis la necessità di tale iniziativa è stata resa palese da quanto accaduto nel periodo pandemico e dalla mancanza di controlli che ne sono conseguiti, eventi di questo tipo infatti sono risultati sempre più frequenti, come sta accadendo anche in Abruzzo. In questi casi una rianimazione cardio polmonare tempestiva è essenziale per salvare vite umane e prevenire danni permanenti.

“Sebbene il cervello possa sopravvive dai 3 ai 5 minuti senza ossigeno, questo lasso di tempo generalmente non è sufficiente per l’arrivo dei soccorsi" ha dichiarato De Blasis illustrando il progetto "Di conseguenza è fondamentale che più persone abbiano una conoscenza di base di queste manovre per la rianimazione cardio polmonare. Il progetto pilota presentato è volto a rendere possibile quest’insegnamento in tutte le scuole europee, e, di conseguenza, diffuso nelle famiglie.”

“L’iter procedurale del progetto presentato a fine marzo, prevede una prima valutazione da parte della Commissione Europea per un eventuale finanziamento di un progetto campione. In caso di successo il progetto sarà assorbito dalle politiche finanziate a livello europeo”. Così ha concluso l’Onorevole.