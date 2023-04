Attività in difficoltà per i cantieri in centro: "risposte insufficienti"

In discussione questa mattina in consiglio comunale un ordine del giorno relativo al sostegno delle attività commerciali del centro storico interessate dai cantieri della ricostruzione pubblica. Per Paolo Romano “risposta dell’amministrazione Biondi insufficiente”.



Un ordine del giorno già presentato nell’ultimo consiglio comunale dallo stesso Paolo Romano, di L’Aquila Nuova, e non discusso per la mancanza del numero legale di presenze.



“Non siamo stati soddisfatti per un motivo semplice perché quelle compensazioni promesse alle attività commerciali ancora non si riescono a vedere, noi oggi stiamo cercando di portare in discussione quelle che sono le problematiche economiche delle nostre attività commerciali e questa maggioranza piuttosto che provare a parlarne, e provare a condividere, e provare anche a smussare quelli che sono un po' gli spigoli, ti dice semplicemente non è ammissibile e rimandiamo ad altre sedute.” dichiara Paolo Romano.



“Ricordo a tutti che c'è uno strumento che si chiama legge regionale 32 del 2019 che è una norma per le attività commerciali interessate dai cantieri del sisma 2009 e 2016, uno strumento che ha avuto importanti risorse negli anni che nel comune dell'Aquila non si sono utilizzate. Quanto vogliamo attendere per fare un avviso per capire quanto è il quantum di risorse da richiedere alla regione? E quanto ancora dobbiamo attendere affinché la regione possa accelerare queste procedure? Domande a cui l’amministrazione deve dare risposta, ma all'opposizione, le deve dare alla città che a gran voce chiede aiuto” conclude Paolo Romano.