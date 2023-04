Giornata di Festa a Pescasseroli, lo Stato presente per i 100 anni del Parco

Quella di oggi è stata una giornata importante per il Parco nazionale d’Abruzzo Molise e Lazio, infatti stamane, a Pescasseroli nella sede istituzionale dell'ente, sono stati presentati due oggetti celebrativi in onore dei 100 anni del Parco. In collaborazione con Poste Italiane l'anniverario e stato celebrato con un annullo filatelico d'eccezione, mentre assieme alla zecca dello stato è stata emessa una moneta celebrativa proprio dedicata a questi cento anni.

Ai festeggiamenti e alla presentazione di stamane hanno preso parte le figure apicali del Parco e le autorità.

Il Presidente del Parco, Giovanni Cannata ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza dei due simboli celebrativi in onore dei 100 anni dalla fonazione del parco. I due simboli per il Presidente rappresentano un modo per sottolineare l'importanza dell'ente e far sì che la sua storia rimanga impressa all'interno della storia del nostro paese, affinchè sia mai sottovalutata o dimenticata, inoltre Cannata ha sottolineato l'importanza del mettere al centro la flora e la fauna, con un particolare rigurado verso quest'ultima in un momento così complesso per la fauna italiana.

Inoltre è stata sottolineata anche l'importanza dell'operato portato avanti dal Parco dalla sua nascita ad oggi, in particolare il Presidente della Comunità del Parco, Antonio Di Santo, ha sottolineato come il Parco abbia saputo coniugare lo sviluppo socio economico alla conservazione, si tratta infatti di un parco nato e pensato dove sono presenti dei borghi, per questo motivo è stato necessario saper coniugare le esgenze dell'uomo a quelle della flora e della fauna. Sollecitato proprio su questo tema, di grande attualità, Di Santo ha dichiarato:

"Ritengo che l’ecologia non debba essere a servizio degli uomini ma che gli uomini debbano far parte dell’ecologia, credo che questo territorio abbia saputo interpretare bene questo concetto mettendo insieme un equilibrio tra uomo e natura. In tal modo è riuscito a dimostrae che se l’uomo si rende partecipe del sistema ecologico funziona tutto in maniera migliore"

Fra le autorità era presente anche la sottosegretaria Fausta Bergamotto che fra le altre detiene anche la delega alla filatelia. Bergamotto ha deinito i riconoscimenti simbolici presentati nell'evento di stamattina come degli "atti dovuti" nei confronti del Parco in virtù dell'operato che questo ente ha portato avanti nel corso di questi 100 anni.

"L’emissione filatelica" ha dichiarato la sottosegretaria "rappresenta la sovranità dello Stato quindi la presenza dello Stato in quanto tale, dunque in questa occasione si riconosce un valore ad un territorio all'operato svolto, inoltre la coincidenza con la giornata mondiale della terra rende ancora più importante e dà ancora più valore agli avvenimenti di oggi".

Presente anche il Vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente il quale ha messo in evidenza quanto il Parco in questi cento anni ha portato e porta ancora lustro alla regione e quanto possa essere presentato a modello anche su scala nazionale.