Sull'ospedale di Avezzano le rassicurazioni di Romano non convincono Di Pancrazio

Al centro del dibattito di oggi, nel bel mezzo del week end lungo del 25 aprile, si è posizionato il tema della sanità nella marsica, in particolare per quanto riguarda l'ospedale di Avezzano. Nei giorni scorsi erano state alimentate critiche riguardo la gestione dell'ospedale e la sua attuale condizione, dando seguito alle numerose battaglie che da mesi vengono portate avanti sul tema della sanità regionale e la gestione della ASL1. In risposta a queste voci è intervenuta la Direzione Aziendale della Asl provinciale dell'Aquila, rappresentata dal dg, Ferdinando Romano, il quale ha voluto rassicurare i cittadini su questo tema e rivolgendosi direttamente al primo cittadino di Avezzano Giovanni Di Pancrazio ha dichiarato che l'attenzione nei confronti dell'ospedale di Avezzano e della sanità marsicana non è mai stata così alta come con questa Amministrazione sanitaria.

In merito alla scarsità di personale e al connesso problema del reclutamento del personale medico Romano ha sostenuto che si tratta di una problematica nazionale dinanzia alla quale l'intero paese si trova in difficoltà, ha sottolineato che ma l'Azienda, con notevole sforzo, è riuscita a portare a termine diversi concorsi, tra cui quelli di anestesia e radiologia che hanno già consentito di assegnare altro personale all'ospedale di Avezzano e sono stati avviati numerosi avvisi pubblici, tra cui l'ultimo, in ordine di tempo, relativo alla selezione di medici per il pronto soccorso che consentirà di rafforzare la dotazione organica dell'ospedale di Avezzano.

Inoltre ha annunciato che saranno anche espletati gli avvisi per nominare tutti i primari dei reparti rimasti senza un responsabile.

"Per non parlare - ha aggiunto la Direzione Asl - dell'impegno messo in campo per l'adeguamento strutturale e tecnologico del presidio. Finalmente, dopo decenni, abbiamo fatto i lavori per dotare di bagni tutte le stanze dei reparti di ostetricia, chirurgia e medicina interna; a breve inizieranno anche i lavori per geriatria e ortopedia. Un'attenzione al comfort del paziente che è sempre mancata.

Abbiamo attivato l'Holding area. Una struttura presidiata da medici, infermieri e Oss, moderna, supertecnologica, confortevole e dotata di servizi igienici, che ospita i pazienti in attesa di ricovero; gli stessi pazienti che, prima dell'apertura della holding, erano costretti a stare in barella nei corridoi del pronto soccorso. Ancora, sono stati già autorizzati, e verranno effettuati a breve, i lavori per dotare il Pronto Soccorso di spazi molto più ampi e confortevoli, e sempre dotati di servizi igienici, per ospitare i pazienti in osservazione. Sono già stati trasferiti all'ospedale di Avezzano 36 letti elettrici per l'ammodernamento dei reparti di ortopedia, ginecologia e lungodegenza". Queste le parole del Direttore Generale.

In risposta a tali affermazioni abbiamo sentito quanto aveva da dire il Sindaco Di Pancrazio, il quale ha convenuto con Romano che alcuni problemi sono annosi e di complessa risoluzione, ma ha anche ribadito che la qualità che i concittadini percepiscono, riguardo alla sanità della marsica, è ben diversa dalla rappresentazione fatta e lontana da ciò che dovrebbe essere.

"Quotidianamente" ha dichiarato il primo cittadino "mi vengono riferite carenze di personale e, addirittura, di farmaci e presidi. Le liste d’attesa sono oltremodo lunghe. La situazione del Pronto soccorso è motivo quotidiano di forte protesta e la struttura va ampliata. Così come bisogna attenzionare la mobilità passiva in alcune discipline chirurgiche, e trovare velocemente soluzioni adeguate. Quindi, considero importante la riunione del comitato ristretto che mi auguro si terrà a stretto giro A Tagliacozzo, dove dobbiamo anche discutere dei problemi di quel presidio."