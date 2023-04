Quaresimale smentisce le voci sul suo conto "Resto nella Lega, mai pensato ad un addio"

L'assessore regionale Pietro Quaresimale è intervenuto smentendo le voci sul suo conto, che paventavano la possibilità di una sua fuoriuscita dal Carroccio. L'esponente politico ha assicurato che tutto ciò che è stato dichiarato in merito è falso e privo di fondamento.

"Ho letto ricostruzioni giornalistiche altamente coinvolgenti per i lettori ma prive di ogni fondamento. Resto nel partito di Matteo Salvini, non ho mai pensato ad un addio".

Così in una nota l'assessore regionale, Pietro Quaresimale, che replica a chi lo vede prossimo a lasciare la Lega e sottolinea:

"Sono orgoglioso di far parte di un partito solido, radicato nel territorio, tra le persone ed è colonna portante dell'attuale maggioranza in Regione che finora ha assicurato una proficua inversione di rotta su temi delicati e prioritari per l'Abruzzo".