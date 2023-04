Consiglio comunale: via libera al rendiconto di gestione 2022

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato nella mattinata di oggi il rendiconto di gestione relativo al 2022 (vale a dire, il consuntivo dello scorso anno). A favore del provvedimento hanno votato 19 consiglieri (dei gruppi Fdi, Forza Italia, Lega Salvini Abruzzo, L’Aquila Futura, Civici e Indipendenti per Biondi, L’Aquila al centro, Noi moderati), mentre i voti contrari sono stati 11 (Pd, Il Passo possibile, L’Aquila coraggiosa, L’Aquila nuova, + Azione-Noi al centro, 99 L’Aquila).

Dai dati dello strumento, emerge che l’ente ha ottenuto un risultato positivo di amministrazione pari a 19 milioni e 671mila euro, 16 milioni e 73 mila euro dei quali vincolati per fronteggiare eventuali crediti di dubbia esigibilità, perdite delle società partecipate e contenziosi.

“Gli altri 3 milioni e 598mila euro – ha spiegato l’assessore alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio, il vicesindaco Raffaele Daniele – saranno gestiti dall’amministrazione comunale per interventi importanti per la città, in base a quelli che saranno gli indirizzi strategici dell’ente. Mi preme sottolineare che il rendiconto 2022 ha confermato la correttezza e la solidità dei conti del Comune, assolutamente in ordine, circostanza acclarata dai vari elementi del consuntivo, a cominciare dalla cristallizzazione degli equilibri di bilancio”.

Lo scorso anno, infine, gli uffici della Municipalità capoluogo d’Abruzzo hanno impegnato somme per oltre 1 miliardo di euro.