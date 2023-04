La Sottosegretaria polacca con delega all'Ambiente Małgorzata Golińska in visita a L'Aquila

Si è svolta questa mattina a L'Aquila la visita del sottosegretario di Stato Małgorzata Golińska conferma i rapporti di grande stima e amicizia tra l’Abruzzo e la Polonia, gettando le basi per future collaborazioni in campo ambientale e, nello specifico, in materia di transizione ecologica, efficientamento energetico, economia circolare e sostenibilità.

La Golińska è stata accompagnata dal vicepresidente della Regione Abruzzo, con delega all’Ambiente, Emanuele Imprudente. I due si sono presso il convento di San Francesco di Assergi, sede del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, a Campo Imperatore, in uno scenario particolarmente suggestivo per la neve caduta in abbondanza in questi giorni, e al santuario di San Giovanni Paolo II, in località San Pietro della Ienca.

"In particolare - ha spiegato Imprudente – Malgorzata Golińska è rimasta colpita dal santuario dedicato a San Giovanni Paolo II, Papa polacco molto affezionato alla montagna abruzzese, che elesse la nostra regione a terra di adozione”.

Nel corso della visita, si è parlato di ambiente, Parchi, riserve naturali e ciclo idrico integrato.

“In ottica di transizione ecologica - ha dichiarato il vicepresidente - si sono affrontati temi di comune interesse e verificate le condizioni per sviluppare sinergie comuni, considerate le tante affinità culturali ed economiche”.

Nello specifico, Imprudente e Golińska hanno scambiato le esperienze delle rispettive regioni d’appartenenza in relazione alla biodiversità, alla qualità dell'aria, all'educazione ambientale e alla governance del settore idrico. Al termine della visita si è svolto un incontro istituzionale tra il Segretario di Stato polacco e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Inoltre assieme a trenta imprese della Polonia Malgorzata Golinska ha partecipato ad una serie di incontri istituzionali. Le imprese hanno visitato prima il Laboratorio di Ingegneria Elettrica della Facoltà di Ingegneria de L’Aquila, e poi si sono trasferite nel Tecnopolo dove hanno incontrato analoghe imprese incubate nel Tecnopolo aquilano, per immaginare accordi futuri di collaborazione nel settore aerospaziale, Iot, ricerca genomica e recupero di materiali preziosi da scarti di lavorazione. La delegazione abruzzese è stata guidata dal presidente della Regione Marco Marsilio, dal vicepresidente Emanuele Imprudente e dall’assessore allo Sviluppo Economico Daniele D’Amario, e ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’Ambasciata polacca in Italia, del direttore del Tecnopolo Roberto Romanelli, dell’Amministratore delegato di Fira Stefano Cianciotta, del direttore del Dipartimento Sviluppo economico della Region