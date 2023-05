Ferrovia L'Aquila-Sulmona: Pietrucci chiede conto degli interventi sull'opera

Il Consigliere Regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci è intervenuto sul tema del potenziamento della tratta ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona.

Pietrucci ha infatti depositato stamane un'interrogazione, con risposta scritta e orale, in cui chiama in causa la Giunta e l’assessore D’Annuntiis sulle risorse da tempo assegnate per il finanziamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria siopracitata.

L'opera rientra, come scrive Pietrucci, nella "strategicità del sistema infrastrutturale per il trasporto di persone e merci soprattutto nelle aree interne e montane della nostra regione dove l’orografia, il clima, le distanze e l’articolazione urbana e abitativa rendono le comunicazioni essenziali." Inoltre tale strategia viene rafforzata dai programmi dell'Unione Europea finalizzati alla transizione green e a modelli di sviluppo sempre più sostenibili sul piano ambientale, economico e sociale.

Ciò che viene chiesto da Pietrucci nell'interrogazione però riguarda lo stato di attuazione dell’intervento di potenziamento e di elettrificazione della linea ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona dato che l'intervento ha tutte le caratteristiche per essere attivato, come dimostra il Contratto di Programma Investimenti MIT-RFI del quinquennio 2017-2021 della Regione Abruzzo, nel quale vengono stanziati 75 milioni per la realizzazione dell'opera.

Proprio in riferimento a questi fondi Pietrucci chiede la conferma delle disponibilità e dell’attuale allocazione delle risorse da tempo stanziate.