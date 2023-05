Zennaro su Decreto Lavoro "Misura fondamentale anche per i lavoratori abruzzesi"

Il deputato della Lega Antonio Zennaro, vicesegretario regionale del Carroccio in Abruzzo, è intervenuto stamane per ribadire l'importanza del Decreto lavoro, discusso e presentato nella giornata di ieri all'interno del Consiglio dei ministri.

Zennaro ne parla come di una misura fondamentale anche per i lavoratori abruzzesi e rivendica l'importanza dell'operato delle Lega per la realizzazione i questo "pacchetto" di norme, scirve infatti:

"Queste misure concrete sono state fortemente volute dalla Lega e da Matteo Salvini per sostenere i lavoratori e le loro famiglie limitando l’impatto dell’inflazione sui redditi in un momento difficile per il carovita. Inoltre nel provvedimento approvato dal Governo c’è un importante pacchetto di misure per il lavoro che attivano la riforma del reddito di cittadinanza e incentivano all’assunzione".

Inoltre entrando nel merito delle misure previste dal Decreto lavoro scrive:

"Il via libera al decreto-legge lavoro 2023 è una misura fondamentale di aiuto e supporto anche per le decine di migliaia di lavoratori abruzzesi.

Il taglio del cuneo contributivo in busta paga, che può arrivare fino al 7%, secondo le stime produrrà un aumento di stipendio fino a 100 euro mensili nel periodo luglio-dicembre.

Tecnicamente, circa 4 miliardi di euro vengono destinati, dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 (senza ulteriori effetti sulla tredicesima), all’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio.

Lo sgravio contributivo è tutto a sostegno dei lavoratori, con un aumento dal 3% al 7% per i redditi fino a 25 mila euro mentre viene innalzato dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila. Il nuovo decreto legge sul lavoro, inoltre, prevede 142 milioni nel 2023 per innalzare fino a 3 mila euro la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali per tutti i lavoratori dipendenti con figli minori".