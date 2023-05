Il vice premier e Ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, in occasione dell'imminente appuntamento elettorale del 14 e 15 maggio, martedì 9 alle 10:00 sarà a Silvi Marina (Te), nel comitato elettorale in via Arrigo Rossi 6, per sostenere il candidato sindaco della Lega, nel suo secondo mandato, Andrea Scordella.

Il ledear nazionale del carroccio alle 11:30 sarà poi in piazza Garibaldi a Teramo nel comitato elettorale del candidato sindaco Carlo Antonetti.