Scontro politico su dimensionamento scolastico, opposizione vuole proroga della norma

E’ scontro politico tra opposizioni e maggioranza sul tema del dimensionamento scolastico. Le opposizioni convocano conferenza stampa dopo che la maggioranza ha bocciato, in terza commissione, la proposta di stesura di un emendamento che sancisca una proroga alla norma anche per il Cratere 2009.



La richiesta delle opposizioni sarebbe inoltre quella di impegnare tutti i parlamentari abruzzesi per attivare ogni azione parlamentare utile alla modifica della norma.



“La legge di bilancio taglia e il dimensionamento scolastico sacrifica le aree interne e quindi ci siamo mobilitati- dichiara Stefania Pezzopane durante la conferenza stampa convocata a seguito dello scontro avvenuto in commissione- ho fatto una richiesta supportata da tutto il centro-sinistra di commissione consiliare e abbiamo ottenuto due riunioni a cui hanno partecipato sindacati, studenti e tutto il mondo della scuola che hanno fatto delle richieste, ma quando poi ieri abbiamo chiesto di prendere atto di queste richieste e di portarle al voto, c'è stato un rifiuto”



“Un fatto molto grave e soprattutto su un punto a cui tengo molto, infatti chiedevamo nell'ordine del giorno da approvare in commissione di derogare, così come è sempre stato fatto, con una norma apposita, come è avvenuto per il cratere 2016-2017 e Ischia" aggiunge Stefania Pezzopane.



“Io mi sono occupata di questa norma ed è passata sempre anche con il cratere 2009, questa volta no, ma continueremo a combattere” conclude Pezzopane.