Il M5S aderisce all'iniziativa "Liberi Subito Liberi Fino alla Fine", 19 e 20 maggio raccolta firme a L'Aquila

Il Coordinatore Provinciale M5S della provincia dell'Aquila, Attilio D'Andrea, ha comunicato l'adesione del Movimento Cinque Stelle all’iniziativa “Liberi Subito Liberi Fino alla Fine”, la raccolta firme promossa dall’Associazione Luca Coscioni per sostenere la Proposta di legge Regionale che garantisce tempi certi per la procedura di verifica delle condizioni e l’attuazione dell’aiuto medico per i pazienti che vivono in condizioni di sofferenza fisica e psicologica insopportabile e che hanno, per questa ragione, scelto la morte volontaria.

Se, grazie alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Antoniani, in Italia è già possibile il supporto medico alla morte volontaria, non c’è però certezza dei tempi sull’accertamento delle verifiche.

Nella provincia dell’Aquila la raccolta firme è già attiva e andrà avanti fino a domenica 21 Maggio. Per quanto riguarda il capoluogo di regione, si potrà firmare nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 maggio dalle ore 8:00 alle ore 13:00 a Piazza D’Armi.