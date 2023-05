Marco Cappato in Abruzzo a sostegno della legge regionale sul fine vita

Marco Cappato sarà in Abruzzo a sostegno della campagna di raccolta firme “Liberi Subito” per una legge regionale sul fine vita. I primi due appuntamenti regionali sono lunedì 15 maggio, alle ore 17:30 all'Aquila, su Corso Vittorio Emanuele, zona Quattro Cantoni, e dalle 21 a Teramo, su Corso San Giorgio.

L'incontro sarà un comizio pubblico per parlare della legge, incontrare le persone, spiegare, e rispondere a dubbi sul tema eticamente complesso. Entro il 29 maggio è necessario raccongliere 5000 firme per depositare una legge regionale elaborata dall’Associazione Luca Coscioni per regolamentare l’aiuto medico alla morte volontaria. Cappato arriva in Abruzzo a sostegno dei volontari che con passione e grande impegno hanno già raccolto oltre 3500 firme, e continuano ad organizzare tavoli ogni giorno.

Obiettivo della raccolta firme è una legge regionale che garantisca il percorso di richiesta di “suicidio” medicalmente assistito e i controlli necessari in tempi certi, adeguati e definiti, perché il “sucidio assistito” oggi in italia è possibile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019. Per conoscere i luoghi e le date della raccolta firme in Abruzzo è possibile collegarsi alla mappa interattiva del sito inabruzzo.liberisubito.it.