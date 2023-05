Elezioni amministrative in Abruzzo: a Teramo débâcle del centrodestra, vince D’Alberto. A Silvi Marina trionfa il leghista Andrea Scordella

Teramo e Silvi marina osservate speciali per le amministrative in Abruzzo appena concluse, con le due riconferme dei rispettivi sindaci uscenti Gianguido D’Alberto e Andrea Scordella. Sostenuto dal Partito democratico e dal Movimento Cinque Stelle, D’Alberto ha trionfato con il 54,47% dei voti sullo sfidante di centrodestra Carlo Antonetti, fermo al 36,43%, la cui candidatura era stata ufficializzata solo a marzo, e sulla civica Maria Cristina Marroni che si ferma al 9,10%.

Certamente è stato premiato dagli elettori il cosiddetto “campo largo” a sostegno del sindaco uscente, che andava dal duo Schlein-Bonaccini a Giuseppe Conte e Pierluigi Bersani, mentre penalizzante sembra essere stata la decisione della coalizione di centrodestra, presa all’ultimo, di sostenere l’avvocato Antonetti proveniente dall’area di Azione.

Una vittoria sicuramente significativa se si guarda al quadro nazionale, considerando la netta prevalenza di sindaci eletti nel campo del centrodestra che confermano l’“effetto traino” del Governo in carica.

“Una vittoria chiara e netta, al centro di un laboratorio politico non solo regionale - ha dichiarato all'ANSA D'Alberto - abbiamo vinto nello stesso collegio elettorale che aveva eletto Giorgia Meloni qualche mese fa. Ed è stato possibile perché qui si è premiato un buon governo: ora nei prossimi 5 anni faremo valere il nostro progetto politico a partire dai 240 milioni del Pnrr che abbiamo intercettato”.

La riconferma di Scordella a Silvi marina ha certamente un significato politico diverso, in linea con i risultati della maggioranza dei comuni italiani in cui si è votato in questa tornata elettorale. Scordella ha trionfato, infatti, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, ottenendo il 55,51% dei voti. Lo sfidante di centrosinistra Giuseppe Gentile, sostenuto anche in questo caso sia dal Pd che dal M5S, si è fermato al 34,89%. L’altro candidato, il civico Massimo Blasiotti, si attesta al 9,61% dei voti.

Per quanto riguarda la provincia dell’Aquila, spiccano la vittoria di Claudio Gregori, che con il 51,47% trionfa a Barete sostenuto dalla lista civica “Uniti per Barete”, quella di Antonio Cerasani che diventa primo cittadino di Oricola con il 94,83% dei voti, sostenuto dalla lista civica “Partecipazione e continuità”, e quella di Nicola Blasetti a Massa d’Albe che ha ottenuto il 95,71% dei voti sostenuto dalla lista civica “Tradizione e innovazione”.

Un’altra riconferma a Scanno, dove ha trionfato il sindaco uscente Giovanni Mastrogiovanni con il 68,55% dei voti e sostenuto dalla lista civica “Scanno è di tutti”. Terzo e storico mandato anche per Salvatore Lagatta, esponente di Rifondazione Comunista e sindaco a Bussi sul Tirino, da anni in prima linea per la bonifica delle megadiscariche per cui il comune è noto in Italia e in Europa. Lagatta ha ottenuto il 53,99% dei voti sostenuto dalla lista “Lavoriamo sempre per Bussi”.