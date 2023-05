Bolli auto 2009/2010: Pietrucci e Palumbo chiedono le dimissioni di Quaglieri "Allo scadere dei termini manca ancora chiarezza"

Stamane il Consigliere Pierpaolo Pietrucci assieme al Consigliere comunale Stefano Palumbo ha convocato d'urgenza una conferenza stampa all'interno della quale i due esponenti del Partito Democratico sono nuovamente intervenuti sul tema dei Bolli auto 2009 e 2010, con particolare riferimento agli ultimi atti intrapresi dalla Giunta regionale a guida centro destra.

Al centro della conferenza stampa la richiesta di dimissioni dell'assessore al bilancio di Regione Abruzzo Mario Quaglieri. La dura presa di posizione vuole essere una risposta al ritardo adottato su tale vicenda da parte dei vertici regionali e alla mancanza di chiarezza nei confronti degli abruzzesi su una vicenda delicata che riguarda il periodo dell'immediato post sisma.

Così Pietrucci spiega la sua posizione:

"Siamo nell'immediatezza della scadenza dei termini per procedere ai pagamenti e la Regione, a parte comunicazioni spot nel solco di generiche rassicurazioni, non si è mai preoccupata di comunicare in maniera chiara ed efficace con i cittadini".

"Ad oggi - ricorda Pietrucci - su impulso del centrosinistra, è in itinere il percorso di una proposta di legge per arrivare ad una soluzione del problema dei bolli auto, ma il fascicolo normativo non dovrebbe arrivare a discussione prima del 30 maggio."

Ricordiamo che i Bolli sono stati inviati dall'Agenzia delle Entrate per conto della Regione Abruzzo il 23 marzo scorso. Si parla di 44mila avvisi di pagamento a cittadini aquilani e del Cratere.