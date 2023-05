Il sottosegretario Bergamotto in visita al Comando provinciale dei Carabinieri

Questa mattina si è svolta la visita del sottosegretario all’imprese e al made in Italy Fausta Bergamotto al Comando dei carabinieri dell’Aquila.

Una visita importante che, come ha spiegato la stessa Bergamotto, vuole essere segno della vicinanza dello Stato all’arma dei Carabinieri e al servizio capillare che svolge nel territorio.

Nell’articolato programma della visita il Sottosegretario è stato accompagnato dal Colonnello Nicola Mirante, Comandante dell’Arma nella provincia dell’Aquila.

La Bergamotto ha dichiarato di aver accolto con favore l’invito del Colonnello Mirante ed ha voluto esprimere con questa visita la vicinanza del Governo e dello Stato.

“La vicinanza dell’Arma dei Carabinieri è particolarmente sentita, anche in questo momento dinanzi ai fatti che si sono abbattuti sull’Emilia-Romagna. I Carabinieri stanno dimostrando di essere un corpo sempre presente e vicino al cittadino anche nelle occasioni più difficili.” Queste le parole del Sottosegretario.

Inoltre, Bergamotto non ha celato l’emozione provata nella mattina nel corso della visita, “Non mi aspettavo un’accoglienza di questo tipo” ha dichiarato.

All’interno del suo intervento Bergamotto ha ricordato il Generale Dalla Chiesa come uno degli esempi più importanti per il nostro paese, incarnazione dello spirito di doveri e di servizio nei confronti dello Stato e del cittadino ma anche di sacrificio che ogni carabiniere è chiamato a portare avanti nei confronti del cittadino.

“Per noi è stato un momento importantissimo” ha dichiarato il Colonnello Mirante “ringraziamo il sottosegretario per aver voluto essere con noi in questa giornata, ma anche per esserci vicino e infondere in questo modo la vicinanza e le energie per continuare il nostro lavoro quotidiano.