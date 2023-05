Il consigliere De Renzis lascia la Lega, D'Eramo: "Coerente nella sua incoerenza"

Stamane il consigliere regionale Luca De Renzis ha ufficializzato l’uscita dalla Lega e, quindi, dal Gruppo consiliare regionale, entrando tra le fila del gruppo misto.

“Ho protocollato questa mattina le mie dimissioni dal Gruppo consiliare della Lega alla Regione Abruzzo – queste le parole di congedo di De Renzis. A partire da oggi entro ufficialmente nel gruppo misto attraverso il quale continuerò la mia attività politica e amministrativa di pieno sostegno al Governo Marsilio e all'intera maggioranza".

“Alla Lega, al suo leader Matteo Salvini, al Coordinatore regionale l'onorevole D'Eramo, ai colleghi nell'Assise regionale rivolgo il mio ringraziamento per la collaborazione e per il cammino fin qui percorso insieme – continua conciliante il consigliere - cammino che proseguirà nell'interesse esclusivo della nostra regione e dei cittadini. L'uscita dalla Lega - ha puntualizzato - rappresenta semplicemente la crescita di uomo e di rappresentante delle Istituzioni che, nel corso degli ultimi quattro anni, ha maturato progetti e obiettivi che richiedono un proprio itinerario, sempre nel rispetto di quelli che comunque restano valori e prospettive comuni. Ci aspetta un anno di grande lavoro e grandi target da centrare e che impongono attenzione, solidità e rigore e con il Governo Marsilio riusciremo sicuramente a cogliere tutte le occasioni possibili”.

Non tarda ad arrivare la durissima risposta del Segretario regionale del partito, Luigi D’Eramo, che sembra accogliere quasi con sollievo l’abbandono di De Renzis: “Il Consigliere Regionale Luca De Renzis ha fatto l'unica scelta coerente che poteva fare. Continuare nella sua incoerenza manifestata fino ad oggi. Incoerenza fatta di disattenzione verso il territorio, verso la Lega, che lo ha portato a sedere in Consiglio regionale da surrogato non eletto, incoerenza rispetto a tutte le sue richieste avanzate negli anni e sempre soddisfatte. E, cosa più grave, incoerenza di valori e di appartenenza, rispetto al patto con gli elettori assunto 5 anni fa, nell'impegno della sua, scarsa, attività di produttore di leggi, emendamenti e riunioni di commissione”.

“Bene ha fatto, quindi, ad andare via – prosegue D’Eramo. Sono contento che adesso anche la provincia nella quale è stato nominato consigliere regionale oggi può conoscere finalmente il vero volto di questo rappresentante. La Lega continua il suo percorso fatto di risultati e obiettivi raggiunti da cogliere per far crescere la nostra regione, lavorando con passione, trasparenza e tanto impegno. E grazie al nostro modo di essere continuiamo a crescere migliorando la nostra classe dirigente. Adesso vedremo a quale banco della mercanzia politica sarà esposto De Renzis”.