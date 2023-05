Francesco De Santis è il nuovo portavoce della Lega Abruzzo

È stato scelto come nuovo portavoce della Lega Abruzzo il giovane assessore aquilano Francesco De Santis, leghista della prima ora e vice coordinatore nazionale dei giovani.

“Voglio augurare buon lavoro a Francesco De Santis, che da oggi avrà la responsabilità di aiutare la Lega in Abruzzo a crescere e a radicarsi. Sono sicuro che saprà interpretare questo nuovo compito con la stessa dedizione e passione con cui da sempre sostiene il nostro movimento politico”. Cosi il segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D'Eramo, che sottolinea: "Un ringraziamento doveroso va alla Consigliera Regionale Sabrina Bocchino per aver ricoperto il ruolo di portavoce in questi anni e che, in vista della sua ricandidatura alle prossime elezioni regionali, lascia il ruolo per garantire una terzietà nei confronti dei colleghi e dei militanti che con lei saranno candidati nella lista della Lega Abruzzo”.