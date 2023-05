A L'Aquila riunione del comitato ristretto dei sindaci, per l'ospedale di Tagliacozzo confermate le prestazioni sanitarie

Si è svolta questa mattina, nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, all'Aquila, la riunione del Comitato ristretto dei sindaci della Asl provinciale presieduta dal primo cittadino del capoluogo, Pierluigi Biondi, a cui hanno preso parte Gianni Di Pangrazio sindaco di Avezzano, Gianfranco Di Piero, sindaco di Sulmona, e il vice sindaco di Pescina, Luigi Soricone, come componenti dell'organismo, alla riunione sono intervenuti il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria, Alfonso Mascitelli, e il direttore dell'Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza.

Assente il direttore generale, Ferdinando Romano, perché convocato in audizione in Consiglio regionale, e il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, per un impedimento personale. Durante il confronto sono stati affrontati una serie di temi, dagli esiti del Piano di riordino della rete ospedaliera regionale alle interlocuzioni tenute con il ministero della Sanità.

È stata ribadita la salvaguardia dei livelli assistenziali sul territorio e, in riferimento al Presidio Ospedaliero 'Umberto I' di Tagliacozzo, il sindaco di Avezzano ha chiesto certezze sulla permanenza delle prestazioni sanitarie in capo al presidio di Tagliacozzo ricevendo rassicurazioni dal direttore dell'Agenzia sanitaria regionale Cosenza e dal direttore sanitario della Asl 1 Mascitelli: già nella fase di confronto con il ministero è stato stabilito, infatti, di attribuire uno specifico subcodice identificativo, rispetto al codice nazionale dei presidi ospedalieri, sia per il presidio di Tagliacozzo sia per quello di Pescina, in modo tale da assicurare il monitoraggio dei flussi di ricovero di Riabilitazione e Lungodegenza.

Queste indicazioni saranno oggetto di un confronto che si svolgerà al Comune di Avezzano con il direttore dell'Azienda Sanitaria Regionale. Secondo le stime fornite dall'ufficio tecnico alla Direzione aziendale Asl, inoltre, entro la fine dell'anno si potrà procedere con l'indizione della gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano.

Nel corso della riunione è emerso che sempre entro l'anno saranno espletati i concorsi per venticinque Direttori di struttura complessa (primari) in ambito provinciale che si vanno ad aggiungere ai diciotto già portati a termine, mentre sono arrivate sollecitazioni alla Asl per le procedure concorsuali per personale medico non apicale ricevendo garanzie come su alcune specializzazioni sia già prevista l'indizione di procedure aggregate su base regionale.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Di Piero per la salvaguardia del presidio peligno come Dea di primo livello e dal vice sindaco di Pescina Soricone per la tutela dei Punti di Pronto Intervento in quanto il presidio medico garantirà l'attività H24 dell'ospedale cittadino. I presenti, infine, hanno convenuto sulla opportunità di attuare un confronto in sede di Comitato dei sindaci in vista della prossima stesura dell'atto aziendale per un coinvolgimento dei territori.