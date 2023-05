Attacco hacker Asl L'Aquila, Marsilio: "presto riavremo piena normalità"

"La notizia importante per i cittadini abruzzesi è che tutte le attività della Asl entro la prima settimana di giugno torneranno nella loro piena funzionalità". Lo ha dichiarato il presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo nella seduta del Consiglio regionale che si è svolta all'Aquila, sull'attacco hacker che lo scorso 3 maggio ha messo fuori uso, paralizzando servizi e prestazioni, il sistema informatico della Azienda sanitaria locale della provincia dell'Aquila.

Presente in aula il direttore generale della Azienda sanitaria locale, Ferdinando Romano. "Negli incontri con Procura e Polizia postale è stata ribadita l'opportunità di mantenere un forte riserbo sulle indagini” ha detto Marsilio. “Mi sarei aspettato che la consegna della discrezione venisse raccolta, ma abbiamo dovuto fronteggiare una sproporzionata pressione da parte di chi ha ritenuto di strumentalizzare questa vicenda".

Marsilio che ha parlato di "un evento di eccezionale forza" e di "novità tecnologica che ha evidenziato un nuovo livello di resilienza", è entrato poi nel merito: "Abbiamo subito un attacco da un virus nuovo, sconosciuto anche alle autorità inquirenti che lo stanno esaminando, proprio come si fa con i virus biologici, per costruire un nuovo livello di sicurezza a beneficio di tutti". L'intervento di Marsilio è stato in controtendenza con quello del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che nei giorni scorsi aveva sottolineato "che la rete dell'Azienda sanitaria locale dell'Aquila fosse a rischio collasso, era un fatto noto".

"Nel corso degli anni” ha spiegato oggi Marsilio, “la Azienda sanitaria locale ha adottato tutte le misure organizzative, procedurali e tecnologiche necessarie per ripondere ai requisiti delle leggi vigenti in materia di sicurezza informatica". "Ci sono state sproporzionate pressioni, confesso che mi sarei aspettato che la consegna della discrezione venisse raccolta. Abbiamo dovuto affrontare un'emergenza informatica che non ha precedenti e, al di là del legittimo diritto dei cittadini ad essere informati, una sproporzionata pressione alimentata soprattutto da chi ha ritenuto di strumentalizzare questa vicenda per ragioni politiche", ha detto il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio.

"Delegittimare le istituzioni, creare panico e allarmismo è esattamente l'obiettivo di questi criminali", ha sottolineato ancora, Marsilio. “L'attacco è stato attribuito a un gruppo di hacker di origine russa, denominato Monti, che ha utilizzato un sofisticato software progettato per criptografare i dati. Le evidenze forensi hanno confermato l'utilizzo di un software non ancora conosciuto dai moderni dispositivi di sicurezza".

Marsilio ha spiegato che "questi virus sono stati sottoposti a 72 antivirus, nessuno di loro lo ha riconosciuto. È un programma inedito. Le prime attività sembra siano cominciate dal 23 aprile, non è emersa nessuna informazione precisa sul vettore di attacco iniziale. Le indagini sono ancora in corso e non siamo tenuti a rivelare altri dettagli".

"Esprimo particolare orgoglio per le tempistiche entro le quali i sistemi sono stati ripristinati, in un contesto mondiale di grande e costante minaccia cibernetica, e soprattutto per risultare la prima azienda sanitaria locale d'Italia a dotarsi dell'infrastruttura cloud del Polo strategico nazionale, che assicura più efficienza, affidabilità e indipendenza ai servizi digitali". E’ quanto ha dichiarato in una nota il direttore generale della Azienda sanitaria locale provinciale dell'Aquila, Ferdinando Romano, facendo il punto sull'attacco hacker della Asl che dal 3 maggio scorso ha messo fuori uso il sistema informatico.

Oggi il governatore, Marco Marsilio, ha annunciato, nella odierna riunione del consiglio regionale, il ritorno alla normalità entro la prima settimana di giugno.

"La Direzione generale della Azienda sanitaria locale Avezzano-Sulmona-L'Aquila accoglie con soddisfazione le comunicazioni fornite nella giornata odierna dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, davanti al Consiglio regionale, in merito all'attacco hacker di cui la presente azienda è risultata recentemente vittima” scrive ancora Romano nella nota, “l’Azienda sanitaria locale continuerà a collaborare con le autorità tutt'oggi impegnate nelle indagini sui fatti avvenuti e a lavorare, come sempre fatto, per la tutela e il benessere dei nostri cittadini".