Entro l'anno gara da 120 milioni per il nuovo ospedale di Avezzano

"Entro la fine dell'anno si potrà procedere con l'indizione della gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano". Questo il resoconto al termine della riunione del comitato ristretto dei sindaci della Azienda sanitaria locale della provincia dell'Aquila, riunione presieduta dal sindaco del Capoluogo di Regione, Pierluigi Biondi.

La riunione si è svolta oggi nella Sala "Rivera" di Palazzo Fibbioni. Il nuovo ospedale avrà, secondo l'ufficio tecnico, un costo di circa 120 milioni di euro.

Nel corso della riunione è emerso anche che sempre entro l'anno saranno espletati i concorsi per l'individuazione di 25 direttori di struttura complessa, e cioè i primari, in ambito provinciale che si vanno ad aggiungere ai 14 già portati a termine, mentre sollecitazioni alla Asl sono arrivate per avviare le procedure dei concorsi per il personale medico non apicale ricevendo garanzie come su alcune specializzazioni sia già prevista l'indizione di procedure aggregate su base regionale.

"Io ho cercato di salvare tutti i presidi sanitari marsicani" ha commentato il Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio dopo l'incontro all'Aquila del comitato dei sindaci, "ho avuto dal direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Pierluigi Cosenza delle rassicurazione sull'immediatezza nelle procedure di gara per il nuovo ospedale di Avezzano, e rassicurazioni anche sull'assunzione del nuovo personale sanitario; per l'ospedale di Tagliacozzo invece, si sta vedendo se con la modifica del codice di agenzia si riescono a mantenere integri tutti i reparti, mentre oggi posso confermare che ho avuto conferma dal direttore sanitario regionale che il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Tagliacozzo rimarrà a pieno servizio"