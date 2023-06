"Carceri abruzzesi senza personale". I sindacati annunciano un sit-in a Roma

Le organizzazioni sindacali di Polizia Penitenziaria abruzzesi tornano a denunciare lo stato di abbandono in cui versano i penitenziari regionali e annunciano per il prossimo 6 giugno, dalle ore 10 alle ore 12, un sit-in di protesta di fronte al D.A.P di Roma, ossia il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia italiano.

Le sigle SAPPE, OSAPP, UIL PA/PP, USPP, FNC CISL e FP CGIL chiedono di predisporre interventi straordinari per superare l’attuale periodo di emergenza, dovuto in primis ad una carenza di personale che, in alcuni istituti abruzzesi, sfiora il 35% e che vede il personale espletare doppi turni da 14 o più ore.

“Da diversi mesi siamo in stato di agitazione e vane sono state le nostre richieste di aiuto – denunciano le sigle sindacali, ricordando poi l’ultimo incontro, in ordine di tempo, con il neo Provveditore Regionale, Dott. Maurizio Veneziano, “che – affermano - seppur mostrando una timida apertura verso le nostre richieste null’altro ha potuto fare se non promettere l’ennesimo interpello straordinario regionale”.

“Abbiamo di recente reiterato la richiesta di incontro con il Direttore Generale del Personale, Dott. Massimo Parisi, per avere la possibilità di rappresentare direttamente le difficili condizioni in cui versano gli istituti della regione Abruzzo. – spiegano - Abbiamo invitato, nuovamente, il Sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove ad un non più rinviabile intervento – concludono - teso a ripristinare il numero di Poliziotti Penitenziari in Abruzzo livellando il dato quantomeno alla media nazionale”.