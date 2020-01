Pallacanestro: quattro squadre di Vienna ospiti del Nuovo Basket Aquilano

Il Nuovo Basket Aquilano, reduce dalla partecipazione nel periodo di Natale alla decima edizione del prestigioso Memorial Raiumundo Under 16 organizzato in Portogallo dal Benfica Lisbona (il team aquilano è arrivato secondo dietro i canadesi del Vancouver), da oggi ospiterà 4 squadre del Vienna United Basketball.

La storica società viennese, da anni gemellata con quella aquilana, parteciperà fino al 5 gennaio insieme a due squadre del Nuovo Basket Aquilano alla 15ª edizione del Torneo internazionale della Befana di Rieti, una delle più importanti rassegne giovanili in ambito cestistico, a cui partecipano ogni anno circa 100 squadre, suddivise nelle varie categorie in quattro giorni di gare.

Il NBA sarà in campo con le formazioni Under 14 e Under 13 e con la squadra Esordienti Under 12, che offrirà supporto a quella analoga austriaca.

La delegazione austriaca è composta da oltre 80 tra ragazzi, tecnici e familiari.

La collaborazione con la società viennese e il gemellaggio ribadito nel soggiorno a L’Aquila avrà a breve il suo seguito con la partecipazione di formazioni del Nuovo Basket Aquilano all’Osterturnier di Aprile, il più importante torneo europeo giovanile, con circa 500 squadre partecipanti provenienti da ogni parte del continente.