Pescocostanzo, successo per la prima edizione della "Winter Downhill"

La prima edizione della Winter Downhill di Pescocostanzo si è conclusa con un successo in termini di partecipazione, pubblico, atleti e riscontri. Oltre 60 atleti si sono dati appuntamento domenica 26 gennaio nel comprensorio inserito all’interno Parco Nazionale della Majella, per una gara di mountain bike sulle piste da sci.

Dopo le prove libere di sabato 25, nella giornata di domenica gli atleti si sono sfidati sul tracciato di 2,5 km della “Pista Panoramica” di Pescocostanzo nelle due categorie di gara: downhill e eMTB.

Ad aggiudicarsi la classifica assoluta, riservata alle bici muscolari, della Winter Downhill di Pescocostanzo è stato Fabio Di Renzo, con il miglior tempo della giornata (3’.16”.810). Davvero distanziati di un soffio Giorgio Pizzone (secondo classificato con 3’.20”.311) e Cristian Lollobattista (terzo con 3’.20”.602).

Nella categoria riservata alle Mountain Bike a pedalata assistita, vittoria indiscussa di Gianluca Di Bartolomeo (3’.38”.676) su Alessandro Petrucci (secondo con 5’.49”.747) e Andrea Poggi D’Angelo (terzo a 6’.07”.355).

"È stato un successo superiore ad ogni previsione" ha dichiarato Fausto Tatone, direttore di Pescocostanzo Mountain Resort, che ha aggiunto "stiamo fronteggiando le difficoltà dovute all’oggettiva mancanza di precipitazioni nevose nelle regioni del centro Italia. Abbiamo scelto di rendere la stazione di Pescocostanzo una destinazione adatta a tutti gli appassionati di sport in montagna a prescindere dalle condizioni meteo e la Winter Downhill ne è stata la dimostrazione. Hanno aderito molti dei bikers che frequentano le nostre montagne l’estate e al tempo stesso tanti sciatori hanno deciso di cimentarsi in questa particolare disciplina della MTB. Ringrazio la Extreme Team asd e il Pavind Bike Team, che si sono occupate dell’organizzazione sportiva della competizione, e tutti gli sponsor e le realità locali che ci hanno supportato. La Winter Downhill tornerà il prossimo anno ma stiamo già lavorando agli altri eventi in programma da qui a fine stagione”.