L'Aquila 1927 in volo verso l'Eccellenza: 3-0 all'Hatria, 11a vittoria consecutiva

Undicesimo successo consecutivo per L'Aquila che, tra le mura amiche del "Gran Sasso-Acconcia", batte 3-0 il Real 3C Hatria.

Cappellacci, privo dell'infortunato Maisto, vara un 4-3-1-2 che vede Di Norcia a sostegno del tandem La Selva-De Angelis. Panchina per Di Francia, coppia di centrali difensivi composta da Zanon e D'Amico, con Catalli in cabina di regia. Il Real 3C Hatria risponde con un 4-3-3 che in fase di non possesso diventa 4-5-1 con Giacomo Assogna e Di Febbo che scalano in mediana lasciando a Roversi il compito di sorreggere il peso dell'attacco rossoverde.

Primo spunto di cronaca al quattordicesimo, di marca aquilana: Casimirri ruba palla ad un difensore, cross radente verso il centro dell'area e piattone di Di Norcia che però manca il bersaglio grosso. Il Real 3C Hatria, compatto in difesa, lascia pochi spazi: uno prova a sfruttarlo Catalli ma il suo tiro dal limite, al trentesimo, si spegne a lato. Cinque minuti dopo arriva il vantaggio aquilano: traversone dalla destra di Campagna, De Angelis prova il colpo di tacco, la difesa atriana non riesce a liberare ed è punita dalla perentoria girata di La Selva.

L'Aquila sale di tono: al trentasettesimo un tracciante di Catalli scheggia il palo alla destra di Mazzocchetti; tre minuti dopo De Angelis scuote la traversa con un tiro potente scoccato da dentro i 16 metri.

La ripresa si apre con un'altra chance per L'Aquila: accelerazione di Casimirri sulla sinistra e traversone, La Selva prova la correzione in scivolata ma non trova la porta. Al quarto arriva il raddoppio rossoblù grazie ad un gran tiro di Morra, che dai 25 metri disegna una traiettoria imprendibile per Mazzocchetti.

Nono minuto: Catalli vede Mazzocchetti fuori dai pali e prova a beffarlo da metà campo, la sfera finisce di poco alta sopra la traversa. Ancora L'Aquila al dodicesimo: La Selva si gira in un fazzoletto e prova la stoccata dal limite dell'area, sfera deviata in angolo. Minuto diciotto: il neo entrato Pizzola prova il tocco sotto a superare Mazzocchetti, la sfera esce di pochissimo sul fondo. La pressione aquilana si concretizza a metà frazione con la fiondata di De Angelis che non lascia scampo all'estremo difensore atriano.

Nel finale gli ospiti ci provano con la punizione a giro di Vidal Garcia: sfera sul fondo con Di Girolamo comunque in traiettoria. È l'azione che fa calare il sipario sul match. L'Aquila continua la sua marcia in vetta alla classifica e la prossima settimana farà visita al Tornimparte 2002.