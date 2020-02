L'Aquila 1927: basta un guizzo di La Selva per piegare il Celano

A L'Aquila basta un guizzo di La Selva ad un quarto d'ora dalla fine per piegare a domicilio il Celano e cogliere la quattordicesima vittoria consecutiva.

Il primo tempo vede L'Aquila tenere costantemente le redini del gioco; il Celano invece, ordinato in difesa e che gioca molto dietro la linea del pallone, prova a pungere affidandosi alle ripartenze ed alle situazioni da palla inattiva. Ne viene fuori una partita molto bloccata, con le uniche due occasioni - di marca rossoblù - che arrivano sul finire di frazione. Dapprima ci prova Pizzola con un tiro a giro dal limite, Santoro ci mette i pugni e si rifugia in angolo. Ghiottissima la chance nel recupero: Pizzola lavora palla sulla sinistra e serve Maisto, botta di prima intenzione che scheggia il palo alla destra di Santoro.

Più frizzante la ripresa.

Al terzo Celano vicino al gol con un colpo di testa di Tabacco sugli sviluppi di un corner; L'Aquila risponde al settimo con il tocco sotto di Mohammed che però non trova lo specchio della porta. Ancora rossoblù in avanti al diciottesimo: diagonale di Maisto da posizione defilata, Santoro si salva in tuffo. A metà frazione risponde il Celano: Marfia batte veloce una punizione, De Roccis aggancia palla e batte da buona posizione ma coglie solo l'esterno della rete.

Il pericolo scuote L'Aquila, che alla mezz'ora passa in vantaggio: Maisto avvia l'azione, Passacantando rifinisce pescando il neo entrato La Selva che con il piattone non lascia scampo a Santoro.

Il Celano non demorde ed al trentottesimo, per tenere avanti L'Aquila, è decisiva una chiusura difensiva di D'Amico. Due minuti dopo Di Girolamo con i pugni si oppone alla staffilata di De Roccis. È l'ultimo spunto di cronaca.

L'Aquila festeggia, resta a +12 dalla seconda e domenica n casa con il Montorio 88 potrebbe mettere un mattone forse decisivo verso l'approdo in Eccellenza.