Rugby Experience L'Aquila: al San Salvatore e all'ospedale di Bergamo la quota che la società avrebbe dovuto pagare per partecipare al Torneo Capuzzoni

Un bellissimo gesto di solidarietà.

Domenica 29 marzo, Rugby Experience School avrebbe dovuto partecipare al “Torneo Capuzzoni” di Milano.

"Sarebbe stata certamente una festa di sport, di condivisione e di amicizia, ma siamo stati tutti placcati dall’isolamento che purtroppo, ma giustamente, siamo costretti a vivere per sconfiggere il virus", si legge sul profilo social della società aquilana.

Dunque, "abbiamo deciso di donare alla Terapia intensiva dell’Ospedale San Salvatore di L’Aquila ed all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo la quota che, come associazione, avremmo dovuto pagare per l’iscrizione delle nostre squadre al Torneo, per giocare, nel nostro piccolo, questa partita a fianco dell’ospedale della nostra città, della Curva Nord di Bergamo e di tutti i Bergamaschi che ci sono stati vicini in questi anni: 'Mai mular' siamo con voi".

"Abbracciamo tutte le persone che in questo momento, in tutta Italia, stanno sacrificando le loro vite ed i loro affetti per vincere questa dura battaglia". Firmato i bambini/ragazzi, le famiglie e lo staff di Rugby Experience L’Aquila.