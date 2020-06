L'Aquila calcio, ecco la 'Friend Card' per sostenere le attività commerciali e rilanciare il settore giovanile

E' stata presentata stamane la 'Friend Card', un progetto che vede la collaborazione tra il Comune dell'Aquila e l'A.S.D. L'Aquila 1927 per sostenere le attività commerciali in difficoltà e offrire a tutti i cittadini l’opportunità di investire sulle produzioni locali.

La 'Friend Card' è una tessera nominativa che permette a chi la possiede di ottenere offerte, omaggi e sconti presso le attività convenzionate - ad oggi sono 90 - e nasce come iniziativa della A.S.D. L’Aquila 1927 per rilanciare l’economia e le attività del territorio, in modo gratuito e senza che le stesse si espongano a rischi d'impresa poiché per loro l'adesione è del tutto gratuita.

Tutti gli aderenti al circuito 'Friend Card' possono usufruire dei vantaggi e delle scontistiche offerte dalle attività convenzionate secondo i termini e le modalità presenti nel sito web www.friendcard.it.

La tessera Friend Card verrà rilasciata a tutti coloro che, con la loro donazione di 20 euro, recuperabile in pochi giorni grazie agli sconti offerti, aiuteranno la A.S.D. L'Aquila 1927 a ricostruire, avviare e rilanciare la sua scuola calcio e il suo settore giovanile. Il contributo servirà anche a coprire le spese per la pubblicità e la promozione delle attività sul territorio, nonché il miglioramento e l’aggiornamento del sito e della tecnologia web.

Tutte le offerte e gli sconti, così come anche le condizioni necessarie per poterne usufruire ed ogni altra informazione, sono indicate nella pagina dell’attività convenzionata, consultabile sul sito internet. Inoltre, presso alcuni degli esercizi convenzionati, effettuando almeno 10€ di spesa (considerati prima del calcolo dello sconto), si riceverà un Ticket che riporterà il numero totale di punti corrispondenti alla spesa effettuata. I punti verranno scritti dall’esercente a penna, nello spazio bianco sotto la dicitura “Vale Punti”, prima di consegnare il Ticket. Sul retro del Ticket sarà presente il timbro dell’esercizio che lo ha rilasciato, posto dall’esercente nello spazio bianco.

I punti accumulati potranno essere successivamente scambiati esclusivamente presso l’esercente che li ha rilasciati, per una ulteriore offerta, omaggio e/o sconto, che sarà possibile consultare nella pagina dell’esercente stesso visionabile sul sito web www.friendcard.it.