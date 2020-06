Nuovo Basket Aquilano, con il progetto "rEstate sicuri al PalaAngeli" torna ad allenarsi anche il minibasket

Con il ritorno in campo anche dei piccoli della scuola minibasket (5-10 anni), tutte le formazioni del Nuovo Basket Aquilano hanno ripreso l’attività, dopo che già i più grandi avevano ricominciato gli allenamenti - primi in Italia - lo scorso 7 maggio.

Il club aquilano ha fatto partire ieri il progetto: “rEstate sicuri al PalaAngeli”, attraverso il quale, dalle 9 di mattina alle 20 di sera, fino al 31 luglio, tutti gli oltre 200 tesserati avranno la possibilità di effettuare regolari allenamenti sui 10 campi dell’impianto di Sant’Elia.

Tutto lo staff tecnico-atletico della società è al lavoro per coordinare l’attività, svolta in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le norme regionali e statali.

C’è attesa, intanto, per l’uscita del prossimo Dpcm governativo, che dovrebbe disciplinare il ritorno definitivo alla normalità per le discipline di contatto come la pallacanestro. Ad oggi, infatti, gli allenamenti sono possibili solo in forma individuale.

Il Presidente del club, Roberto Nardecchia, esprime “soddisfazione per il ritorno in campo, in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le regole, anche dei nostri più piccoli atleti e soprattutto per la possibilità di ricomporre quella che a tutti gli effetti abbiamo sempre considerato una famiglia unica, che da sempre condivide gli stessi ideali di appartenenza, voglia di divertirsi dando sempre il massimo e orgoglio nello scendere in campo con il nome della nostra città sul petto”