Calcio giovanile: nasce l'Academy L'Aquila Calcio. Territorialità e filo diretto con la SPAL

Su il sipario sull'Academy L'Aquila Calcio, scuola calcio e settore giovanile dell'Aquila 1927.

"Oggi è un giorno importante" ha detto il Presidente dell'Aquila 1927 Stefano Marrelli nel corso della presentazione del progetto svolta a Palazzo Fibbioni.

L'Academy sarà dedicata a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni, con la costituzione di tutte le categorie, da Pulcini e Primi Calci fino alla Juniores.

La presidenza del sodalizio è affidata a Goffredo Juchich, che in conferenza stampa ha spiegato come l'obiettivo sarà quello di "fare calcio e fornire ai ragazzi una solida base valoriale" nonché "dialogare in maniera stretta e diretta con il territorio". In quest'ottica sono stati stretti accordi con diverse società del territorio (Virtus Barisciano, Montereale, Real Picentia) ed anche con l'Aquila Futsal, questo nell'ottica di portare il nome dell'Aquila sui parquet del campionato regionale di Serie C1 di calcio a 5.

Oltre alle articolazioni ramificate sul territorio, il centro tecnico dell'Academy L'Aquila Calcio sarà allo stadio "Gran Sasso-Acconcia"; i più piccoli faranno attività anche all'Oratorio Don Bosco dell'Aquila. "Per quello che riguarda il parco allenatori - ha dichiarato ancora Goffredo Juchich - tutto l'organigramma sarà fornito nei prossimi giorni".

Ad impreziosire il progetto dell'Academy L'Aquila Calcio, l'affiliazione con la SPAL Ferrara. "Ad oggi abbiamo 83 società partner su quasi tutto il territorio nazionale - ha spiegato Marco Aventi, responsabile del progetto affiliate della SPAL - il nostro è un progetto completamente no business, parliamo solo di calcio e delle possibilità che vogliamo dare ai ragazzi del territorio aquilano. Avremo sicuramente un grosso focus su questo sodalizio. Tutti gli allenatori della società affiliata - ha continuato Aventi - condivideranno in maniera continua modelli e metodologie di allenamento con i nostri tecnici della SPAL. Sia venendo loro a Ferrara, nell'ambito del progetto 'Porte aperte alla SPAL', sia grazie a quelle che saranno le nostre visite alle vostre strutture".

A proposito di strutture, il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha spiegato come ci sia in atto una interlocuzione tra il Settore Opere Pubbliche e Sport dell'Ente e la società L'Aquila 1927, nell'ottica di arrivare ad una "concessione temporanea dello Stadio al sodalizio rossoblù".

Infine, sempre il primo cittadino ha confermato la prossima intitolazione della sala stampa dello Stadio "Gran Sasso-Acconcia" al giornalista Franco Giancarli.