Pallacanestro, serie C: Luigi De Laurentiis è il nuovo allenatore del Nuovo Basket Aquilano

Il Nuovo Basket Aquilano ha scelto il nuovo capo allenatore della propria formazione di serie C Silver per la stagione 2020/2021.

Il club aquilano guidato da Roberto e Paolo Nardecchia ha firmato l’accordo con Luigi De Laurentiis, già nell’organico tecnico societario della passata stagione con il ruolo di assistente di coach Zubiran, che avrà altresì l’incarico di guidare la formazione Under 20 d’Eccellenza.

Luigi De Laurentiis, allenatore nazionale teramano di 54 anni, ha iniziato la carriera di allenatore nella sua città e nei settori giovanili del Teramo Basket, passando poi negli anni a guidare nei campionati seniores L’Aquila Basket, Virtus Roseto e Chieti (Serie C Maschile), Sulmona (Serie B Femminile), Penta Teramo e Blu Star Roseto (Serie D) con un anno di assistente in Serie B Maschile a Silvi, uno da Responsabile Settore Giovanile Teate Chieti Basket e nelle ultime stagioni, prima del suo approdo l’anno scorso in casa Nuovo Basket Aquilano, anche ruoli dirigenziali con la Tasp e la Basketball Teramo e soprattutto con la Fip Abruzzo, quale Dirigente Tecnico Organizzativo.

La società del PalaAngeli, che in questi giorni sta definendo il roster della prima squadra e perfezionando lo staff tecnico di un settore giovanile che sarà come sempre la punta di diamante del club, si è detta soddisfatta nelle parole del Presidente Roberto Nardecchia: “La scelta di Luigi va nel solco della continuità di un lavoro che era stato svolto proficuamente nella passata stagione. La competenza e la professionalità del coach teramano si sposano bene con i valori consolidati del nostro Staff Tecnico e, in particolar modo, abbiamo avuto modo di apprezzare lo scorso anno le doti umane in linea con i nostri principii etici e siamo certi che la sua esperienza porterà un valore aggiunto ad un gruppo che, come nostra tradizione, sarà formato essenzialmente da numerosi ragazzi provenienti da un Settore Giovanile che continua a regalarci tantissime soddisfazioni”.

Luigi De Laurentiis si dichiara “molto contento di restare sulla panchina del NBA L'Aquila passando dal ruolo di assistente a quello di capo allenatore. Chiaro è che lo Staff tutto sarà fondamentale per poter far rendere al meglio i giocatori della prima squadra. Ringrazio il Presidente Roberto Nardecchia ed il Direttore Tecnico Paolo Nardecchia per la fiducia concessami. Ci attende una stagione importante con la speranza di non avere piccoli o grandi contrattempi”.