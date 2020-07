Il Napoli in ritiro a Castel Di Sangro per 6 anni, firmato contratto

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis hanno firmato, questa mattina, il contratto in virtù del quale, per i prossimi 6 anni (con opzione per altri 6) a partire da questa estate, la società partenopea svolgerà il ritiro pre campionato a Castel Di Sangro.

Alla conferenza stampa, svoltasi a Napoli, erano presenti, oltre a Marsilio e De Laurentiis, anche l'assessore regionale allo Sport Guido Liris e il sindaco di Castel Di Sangro Angelo Caruso.

Il ritiro di quest'anno si svolgerà tra la fine di agosto e i primi di settembre.

“Perché Castel di Sangro?" ha detto De Laurentiis "Per il mio legame con Niko Romito con cui ho cucinato qui a Napoli. Sono rimasto abbagliato da una bellezza straordinaria. Un campo di calcio in uno stadio con erba perfetta, con illuminazione perfetta, progettato per Europei Under 21. Quando poi ho visitato l’intero complesso sportivo sono rimasto affascinato. Ci sono altri campi sportivi e anche un palasport. Mi sono detto che nemmeno al San Paolo abbiamo tanta funzionalita. Mi sono innamorato di Castel di Sangro. Sono molto felice di avere trovato un’altra famiglia da sostenere anche attraverso un’azione promozionale. Quando andremo in Abruzzo? Se dovessimo uscire dalla Champions, saremo a Castel di Sangro il 20 agosto. Altrimenti 12 giorni dopo”.

"Abbiamo percepito l’enorme calore dei tifosi del Napoli" ha detto Marsilio "Per noi è stato un grande successo. Questo non è lo spot del momento ma ha tutte le condizioni per diventare un’occasione di crescita per il territorio e per la ricettività turistica alberghiera. Oggi sono decine di ristoranti che hanno seguito le orme del grande chef abruzzese Niko Romito, 3 Stelle Michelin. Siamo grati al presidente De Laurentiis per questa scelta. Da oggi la montagna di Castel di Sangro non sarà soltanto quella in cui andare a sciare ma una montagna da vivere tutto l’anno”.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare il Napoli calcio, una delle società più importanti e seguite nel panorama internazionale" ha aggiunto Liris "L’operazione rientra nella strategia della Regione di promozione dei grandi eventi. Riteniamo che sia questa la strada da seguire per stimolare lo sviluppo turistico legato allo sport e sostenere l’indotto socio-economico. In questo modo alzeremo l’asticella della nostra offerta per l’accoglienza. Anche grazie alla collaborazione con il presidente federale, Gabriele Gravina, cercheremo di fare del calcio e dello sport in genere un veicolo importante per far conoscere la bellezza della nostra regione e l’importanza delle strutture. Sport come veicolo di educazione, moralizzazione, ma anche come investimento turistico e ammortizzatore sociale in questo momento di difficoltà dovuta alla pandemia”.