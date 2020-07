Campionato serie C tennis, altre vittorie per il circolo 'Verna' dell'Aquila

Continuano gli incontri di Campionato serie C 2020 e il Circolo Tennis dell’Aquila continua a vincere: questa volta lo fa fuori casa ad Avezzano.

“Il segreto è approcciare alle competizioni con la giusta miscela di coraggio e umiltà, consapevoli da dove si viene, delle difficoltà che il nostro circolo ha dovuto affrontare nel post terremoto e della missione che ci è toccata in sorte: quella di riattivare tramite lo sport le relazioni umane, con obiettivi di aggregazione e resilienza cittadina - dichiara il presidente del Circolo Tennis, Pierpaolo Pietrucci - La squadra c’è perché c’è un obiettivo più grande della vittoria finale, quello di esportare un modello di vita sana e di competizione equilibrata in una società troppo individualista e ripiegata nei problemi quotidiani”.

Luigi Giuliani, nell’esaltare la prestazione di Ercole Di Ianni “autore di una performance sontuosa” rimarca come Avezzano si confermi ancora una volta “trasferta ostica, considerata la presenza tra le fila della squadra di Avezzano dell’aquilano Fabio De Benedictis, cresciuto nel vivaio del ‘Peppe Verna’ e considerata l’assenza di Andrea Picchione. Noi comunque ci siamo comportati da vera squadra e siamo venuti fuori alla grande grazie al collettivo”.

La vice presidente Giusi Galgani ringrazia gli sponsor e quanti sono vicini al circolo plaude le squadre entrambe protagoniste di una grande prestazione. “Domenica prossima - dichiara - ci aspetta il CT Lanciano per la semifinale e la nostra squadra, come sempre, darà il meglio in campo con il sostegno di tutti noi”

Questo il tabellino

CT Avezzano - CT L’Aquila 2-4

Singolari:

Salomone - Cerasari 63 75

Iannuzzi - De Benedictis 60 63

Di Ianni - Santellocco 60 64

Iarossi - Venditti 57 36

Doppi:

Iannuzzi/Salomone -Venditti/Orlandi 63 64

Iarossi/Di Ianni - Togna/Cerasari 36 42 rit.