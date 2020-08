Tennis, il circolo "Peppe Verna" dell'Aquila primo nel ranking abruzzese

I numeri del 2020 del “Circolo Tennis Peppe Verna” premiano l’entusiasmo e l’impegno degli atleti, danno ragione a classe dirigente, soci e sponsor e aggiungono il blasone della vittoria a quello della storia che lo vuole Circolo più antico d’Abruzzo.

Il “Peppe Verna” si attesta così al primo posto nel ranking abruzzese e al 78° in quello italiano sui 239 circoli italiani principali. Nel 2020, al termine di una cavalcata trionfale, ha riconquistato la promozione al Campionato nazionale di Serie B (squadra così composta: Andrea Picchione, Enrico Iannuzzi, Federico Salomone, Alberto Iannuzzi, Tommaso Giuliani, Ercole Di Ianni, Andrea De Silvestri capitano).

“Ma grandi soddisfazioni - dichiara il Presidente del Circolo Tennis L’Aquila, Pierpaolo Pietrucci - ce le hanno regalate anche il settore juniores che si attesta tra i primi quattro a livello regionale e il settore femminile, dove le under 18 a squadre hanno conquistato il titolo di campionesse regionali (Ginevra Calvi Moscardi e Brigitta Perazza), mentre la serie D2 femminile ha guadagnato la promozione in D1 ( squadra formata da Cipolloni Sofia, Ginevra Calvi Moscardi, Brigitta Perazza). E infine prestigioso successo per le Over 45 Lady che con le atlete Franca Fanti, Luisa Gioia e Doroty Saracino si aggiudicano il titolo regionale”.

Riconoscimenti che hanno ottenuto anche la categoria maschile nei campionati a squadre - prosegue Pietrucci- la serie C maschile ha visto la vittoria del girone regionale e la promozione in B2; la D1 maschile ha agguantato la promozione in serie C (De Silvestri Andrea, De Paoli Francesco, Cellini Andrea, Scimia Massimiliano, Nicola D’Ippolito) mentre la D3 maschile, formata dagli under 16 e 14 (Atleti: Perazza Alessandro, Perazza Davide, Liberatore Daniele, Mecozzi Alberto, Perfetti Filippo, Bucci Alessandro) gioca ancora nel tabellone regionale.”

“Uno dei nostri gioielli di famiglia - conclude il presidente - è Enrico Iannuzzi classe 1983 che ha inanellato successi e riconoscimenti: la vittoria nel 10.000 $ in Canada contro Raonic, più altre 3 finali a livello futures, attestandosi miglior classificato 620 ATP in singolo e 400 in doppio.”

Iannuzzi, atleta e istruttore del CT Verna, dichiara: “Il raggiungimento di questi traguardi è frutto di grande programmazione da parte del Circolo e di grande impegno personale da parte di tutti. Ma il mio personale orgoglio non risiede tanto nelle vittorie personali, quanto in quelle che stanno germogliando nei ragazzi che alleno. L’obiettivo di questa dirigenza di fare grande il “Verna” farà grande la città dell’Aquila nel panorama sportivo regionale e nazionale”.