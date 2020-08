Calcio, a rischio il campionato dell'Unione Aquilana Femminile

Dopo tredici anni di militanza nel campionato femminile dilettanti, la partecipazione dell'Unione Aquilana Femminile alla prossima stagione sportiva è a rischio. Nonostante la squadra risulti regolarmente iscritta, le giocatrici di comune accordo hanno deciso di non prendere parte all prossimo campionato. Alla base della scelta una divergenza di vedute tra il presidente della società sportiva Maurizio Panepucci e il segretario Luciano Di Giacomo, legata in particolare alla nuova gestione da parte della L'Aquila Soccer School, progetto sportivo portato avanti da Maurizio Ianni. Divergenza che ha spinto lo storico segretario a rassegnare le proprie dimissioni.

"Siamo un gruppo affiatato e non potevamo proseguire la nostra attività in campionato senza Luciano Di Giacomo, una delle colonne portanti della squadra" hanno spiegato stamattina in conferenza stampa il mister dimissionario Fabrizio Di Marco e la capitana Alessandra Berardi. "L'Unione Aquilana - hanno precisato - potrà prendere parte al campionato con una nuova formazione". Per il gruppo di atlete rimaste orfane della società in cui militivano, invece, non resta che sperare in nuove proposte. "Il calcio femminile ha finalmente l'attenzione che merita anche nel capoluogo. Ora speriamo che qualche società disposta ad appoggiare la nostra realtà sportiva mettendo a disposizione impianti dove poterci allenare" l'appello lanciato dalla capitana Berardi che ha sottolineato come la squadra sia riuscita sempre ad autofinanziarsi.

"Abbiamo portato avanti questo progetto con grandi sacrifici, anche economici. Nonostante gli sponsor ognuna di noi annualmente ha sempre versato una propria quota", ha spiegato. Oltre alle difficoltà economiche, quelle legate all'inadeguatezza degli impianti, una circostanza che ha pesato non poco sulla scelta di abbandonare la società. "Negli ultimi due anni il campo di Bazzano era diventato impraticabile. La nostra scelta di non partecipare alla prossima stagione sotto lo stemma dell'Unione è stata dettata anche dalle difficoltà logistiche che abbiamo dovuto affrontare, oltre che dalla profonda gratitudine nei confronti del segretario Di Giacomo e del mister Di Marco. Dobbiamo a loro i nostri successi sportivi e non potevamo proseguire da sole".

"Ringraziamo il presidente Panepucci nei confronti del quale non c'è alcun astio - hanno precisato Di Marco e Di Giacomo - E' grazie a lui - hanno aggiunto - se due atlete cresciute nel nostro gruppo, Ilaria Perilli e Alessia Ciocca, state selezionate dalla Roma per il Campionato Primavera Elite. Un riconoscimento che dimostra il talento delle nostre atlete. Il prossimo due settembre - hanno concluso - torneremo ad allenarci. Speriamo di ricevere proposte prima dell'inizio del campionato".