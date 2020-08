'Back on track': a Poggio Picenze, un weekend all’insegna dello sport e dell’inclusione

A Poggio Picenze, un fine settimana all'insegna dello sport e dell'inclusione.

È quello promosso dall’associazione No Limits Bike, con l’obiettivo di presentare al pubblico “Back on Track”, il progetto di una pista per handbike nella zona della Valle del Campanaro, a Poggio Picenze (L’Aquila).

L’appuntamento è per il 29 e 30 agosto prossimi nel piccolo centro dell’Aquilano.

“Back on Track, torna in pista", è un invito, un concetto, uno stimolo che rappresenta ciò che c’è dietro l’iniziativa: tornare in pista vuol dire avere il coraggio di affrontare i cambiamenti della vita a testa alta, rimanendo sempre i protagonisti. La mission è proprio quella di favorire la realizzazione di progetti che facilitino il raggiungimento di un modello di vita attiva attraverso lo sport, supportando e coinvolgendo persone con disabilità. Se l’attività sportiva per ogni individuo rappresenta fonte di benessere fisico e modello di vita culturale, per chi è costretto all’uso della carrozzina costituisce infatti un percorso riabilitativo sia fisico che psicologico fondamentale.

Si inizia sabato 29 alle 18 con la presentazione del progetto. In programma proiezioni video e interventi di ospiti e partners. Prevista inoltre la presentazione di VDC Highway, la prima pista italiana di handbike fuoristrada. Domenica 30 agosto giornata dedicata alle attività in outdoor con prove ed escursioni con handbike, arrampicata sportiva e percorsi di mtb per l’avviamento dei bambini alla disciplina. Grande attesa infine per lo spettacolo alle ore 18 del campione italiano di Bike trial Renatas Salichovas.