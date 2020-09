Nuovo Basket Aquilano, tutto pronto per l'inizio della nuova stagione: dal 7 settembre via agli open days

Ricomincia la stagione del Nuovo Basket Aquilano.

Al PalaAngeli, la casa della società cestistica di Paolo e Roberto Nardecchia, è tutto pronto per la ripresa di tutte le attività, dalla serie C al settore giovanile fino al minibasket.

Lo staff tecnico-organizzativo ha ultimato la fase progettuale e soprattutto quella legata alla sanificazione degli ambienti con una ditta specializzata, nonché alle altre opere logistiche necessarie alla luce delle normative statali e federali in vigore.

Da lunedi 7 partiranno i classici open days nel Palazzetto e nella vasta area verde esterna con i tanti playgrounds open, appuntamenti riservati a ragazzi e ragazze di ogni fascia di età a partire dai 5 anni.

Per il club, uno dei primi in Italia a riprendere l'attività dopo il lokdown, sarà l’avvio di una stagione che, seppur nelle difficoltà comuni a tutti legate alla situazione emergenziale in corso, lo vedrà impegnato in 8 campionati federali, dalla serie C Silver ai 7 gruppi del minibasket, passando per le squadre del settore giovanile (Under 20, 18, 16, 15, 14, 13 e 18 Femminile) che affronteranno i tornei d’eccellenza abruzzesi.

Lo staff tecnico, composto da laureati in Scienze Motorie, allenatori nazionali Fip, istruttori nazionali minibasket Fip, preparatori atletici e fisioterapisti, è composto, oltre ai due responsabili tecnici (Paolo e Roberto Nardecchia), da Elisabetta Larocchia, Luigi De Laurentiis, Ezio Di Girolamo, Massimiliano Nardecchia, Matteo Gioia, Cristian Berardi, Daniele Proietti Zaccaria, Simone Spinucci e Federico Di Tommaso.