United L'Aquila, festa di inizio stagione per i Mammut biancorossi

Torna la campagna tesseramenti 2020-2021 dello United L'Aquila, progetto sportivo e sociale che si appresta ad affrontare la terza stagione consecutiva nella terza categoria aquilana di calcio.

Venerdì 18 settembre, dalle ore 19, nello spazio sociale di CaseMatte all'Aquila, ci sarà la United Fest, la festa di autofinanziamento in vista della nuova stagione.

Verrà presentata la squadra a tifose e tifosi dei Mammut biancorossi, ma ci saranno anche musica, specialità gastronomiche e un nuovo gadget che sarà possibile acquistare per supportare il progetto.

La stagione sportiva alle porte sarà innegabilmente più complicata a causa della pandemia in corso e delle conseguenze sulla vita quotidiana privata e collettiva. Proprio per questo sarà necessario affrontare i prossimi mesi con serietà, determinazione e voglia di giocare e stare insieme.

Lo United L'Aquila è stato fondato nel 2018 vuole essere un centro di vita associativa inclusivo, espressione di partecipazione, solidarietà, mutualismo e pluralismo, e promuovendo iniziative volte a trasmettere i valori formativi dello sport, in contrapposizione a qualsiasi forma di discriminazione riguardante la razza, il genere, l'orientamento sessuale o la provenienza territoriale.

In questo periodo di mistificazione della realtà e di strumentalizzazione ideologica delle questioni migratorie riteniamo che sia ancora più importante affermare che L'Aquila è una città aperta e solidale, anche attraverso progetti come lo United ed eventi come la festa di venerdì 18, al quale sono invitati tutti e tutte.

L'iniziativa sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, per questo invitiamo tutti e tutte a portare e indossare la mascherina.

Appuntamento venerdì 18 a CaseMatte, nel parco di Collemaggio, per la festa di inizio stagione.