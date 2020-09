Miccichè, gol da tre punti. L'Aquila piega 1-0 il Pontevomano

Esordio vincente in campionato per L'Aquila che al "Gran Sasso-Acconcia" regola 1-0 il Pontevomano grazie ad un gol di Miccichè arrivato in apertura di secondo tempo.

Schieramenti speculari per entrambi gli allenatori, con Cappellacci e Piccioni che scelgono entrambi il 4-3-3. Nell'Aquila fuori Catalli e Di Sante, peso offensivo diviso tra Di Paolo Miccichè e Maisto. Il Pontevomano risponde con il tridente formato da Di Eleuterio Francia e Campanile.

Primo spunto di cronaca al quinto, di marca aquilana: tracciante di Di Paolo, la sfera scheggia il palo dando solo l'illusione del gol. Lo stesso numero 9 rossoblù, due minuti dopo, pur ben appostato a centro area, non riesce ad arrivare sul ghiotto invito griffato Maisto. Al nono, pericolosissimo il Pontevomano: transizione offensiva orchestrata da Di Eleuterio, che dalla sinistra si accentra, entra in area e prova il diagonale verso il palo lontano. Sfera che esce di un nulla sul fondo. Minuto venti, torna a farsi vedere L'Aquila: traversone dalla sinistra, torre di Maisto e stoccata di Bisegna contrata in angolo da un difensore del Pontevomano. Sette giri di lancette e, ancora sponda L'Aquila, è Altares Diaz a provarci, con una pennellata dalla distanza che si spegne di poco alta sopra la traversa.

Il primo tempo va infine in archivio con il tiro fuori bersaglio di Bisegna.

La ripresa si apre invece con il vantaggio dell'Aquila: vera e propria invenzione di Stefano Miccichè che, dal limite dell'area, lascia partire un tiro a giro imprendibile per Brian Farnese. A metà frazione combinazione veloce in orizzontale Miccichè-Bisegna-Di Paolo, il 9 rossoblù tenta il rasoterra, Farnese è attento e respinge. Estremo difensore del Pontevomano chiamato ancora all'intervento alla mezz'ora, quando compie un vero e proprio miracolo sull'incursione di Miccichè.

Nel finale il Pontevomano si sbilancia alla ricerca del pareggio. L'Aquila può quindi usufruire di ampi spazi in contropiede, ed al terzo di recupero ha una grossa chance per siglare il 2-0 con il neo entrato Fonti che però non riesce a capitalizzare. Su questa occasione arriva il triplice fischio finale.