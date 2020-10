L'Aquila 1927 ritrova il pubblico e serve il tris allo Spoltore

Nel rispetto delle norme anti Covid si riaprono le porte dello stadio "Gran Sasso-Acconcia", ed i circa 600 spettatori accorsi sugli spalti possono così assistere alla terza vittoria consecutiva in campionato dell'Aquila che supera 3-0 lo Spoltore.

Classico 4-3-3 per L'Aquila, con davanti il rodato tridente Miccichè-Di Paolo-Maisto. Tiberi, invece, dispone i suoi con un 3-4-3: in avanti il tridente Ougri-Colecchia-Antonacci con quest'ultimo che, in fase di non possesso, scala a rinforzare la mediana.

Passano sei minuti e L'Aquila passa in vantaggio: traversone dalla sinistra di Di Paolo, Miccichè sfugge alla guardia dei difensori spoltoresi e di testa batte Salvatore. Ancora rossoblù in pressione al diciassettesimo: staffilata di Miccichè su invito di Maisto, sfera che sibila a fil di palo alla destra di Salvatore. Al ventesimo si fa pericoloso lo Spoltore: retropassaggio di Moscianese intercettato dentro l'area da Ougri che poi prova la battuta a rete, Domingo dice no con un intervento in tempo perfetto.

L'Aquila torna a premere poco dopo la mezz'ora. Maisto pesca Miccichè libero a centro area, botta radente su cui Salvatore compie un vero e proprio miracolo, poi ancora Miccichè è anticipato in angolo da D'Ignazio. Sugli sviluppi del corner rasoiata a giro di Catalli, l'estremo difensore dello Spoltore si oppone in bello stile. Al trentacinquesimo il diagonale di Di Paolo esce di pochissimo sul fondo. Tanta mole di gioco trova concretizzazione al trentottesimo: una combinazione da manuale Catalli-Maisto-Miccichè taglia fuori la difesa spoltorese, con il numero 7 rossoblù che dal cuore dell'area buca Salvatore.

L'Aquila vicina al 3-0 poco prima dell'intervallo: tracciante di Di Paolo, Salvatore impreciso nella presa ma che poi riesce ad evitare il tap-in di Miccichè.

Nell'intervallo triplo cambio per lo Spoltore: fuori Chirilov, Ewansiha ed Antonacci sostituiti da Malandra, Milizia e Sparvoli. L'Aquila in proiezione offensiva al dodicesimo: Bisegna verticalizza per Catalli, diagonale verso il palo lontano deviato in angolo da Salvatore con la punta del piede. Al ventunesimo, invece, la botta di Di Paolo si infrange sulla base del palo.

Girandola di cambi, poi al trentasettesimo arriva il 3-0 rossoblù: filtrante di Rosano, battuta in corsa di Di Paolo respinta da Salvatore, sul pallone si avventa Di Sante che ribadisce in rete. L'ultima nota di cronaca è di marca spoltorese: ci prova Di Giacinto ma non inquadra lo specchio della porta. Adesso, poco tempo per recuperare.

Nel post gara, L'Aquila ha annunciato l'acquisto dell'esterno d'attacco Saverio Pellecchia, già visto in Abruzzo con la maglia dell'Avezzano.

Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale e L'Aquila sarà impegnata ad Alba Adriatica.