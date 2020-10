Pallacanestro, C Gold: Nuovo Basket Aquilano, ingaggiato Grudov

Il Nuovo Basket Aquilano, fresco di ripescaggio nel campionato interregionale di C Gold, comunica di aver ingaggiato l’ala/centro bulgara Emiliyan Grudov.

Alto 1,97 cm, classe 2001, Grudov è reduce da un’ottima annata nella serie A2 bulgara giocata con la maglia del Cska Sofia e chiusa con 15,6 punti di media, 7,8 rimbalzi, 1,9 assist e 18,5 di valutazione per gara.

Dopo il centro argentino Federico Vidal Ramos, Grudov è il secondo acquisto straniero che andrà a rafforzare il roster degli aquilani, una rosa che può contare ben 11 giocatori provenienti dal vivaio del club.

Il presidente Roberto Nardecchia esprime "soddisfazione per l'arrivo di un importante talento che affiancherà Federico Vidal Ramos, il quale sta già esprimendo in allenamento le qualità che noi auspicavamo. Grudov ci darà tanto atletismo vicino al canestro e aumenterà la nostra qualità offensiva e difensiva, in una squadra costruita per giocare come nella nostra tradizione ad alta intensità su tutto il perimetro".