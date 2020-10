Il portoghese Ruben Guerreiro ha vinto per distacco la nona tappa del 103° Giro d'Italia, che si è corsa in Abruzzo da San Salvo (Chieti) a Roccaraso (L'Aquila), per un totale di 208 chilometri. Secondo lo spagnolo Jonathan Castroviejo.

L'altro portoghese, Joao Almeida, ha conservato la nuova maglia rosa di leader della classifica generale.

La corsa rosa rimarrà in Abruzzo un altro giorno, con la tappa Lanciano-Tortoreto di martedì (domani, luned' 12 ottobre, è prevista una giornata di riposo).