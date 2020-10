L'Aquila travolge il Penne (6-0) e torna momentaneamente in vetta alla classifica

Di Angelo Liberatore - Larga vittoria per L'Aquila che tra le mura amiche del Gran Sasso-Acconcia batte 6-0 il Penne.

Cappellacci per la sfida con i vestini vara un 4-2-3-1 con Di Norcia ed Altares davanti alla difesa e il trio Pellecchia-Catalli-Rosano a sostegno di Miccichè. Iodice risponde disponendo i suoi con un 4-3-3 che in fase di non possesso diventa 4-5-1, con Di Fazio e Del Biondo che ripiegano lasciando Lepre unica punta.

Il primo spunto di cronaca, al quindicesimo, è di marca vestina con la staffilata di Paradiso respinta da Domingo.

Sul ribaltamento di fronte L'Aquila passa in vantaggio: miracolo di D'Amico sulla conclusione ravvicinata di Miccichè, il più lesto ad arrivare sulla sfera è Rosano che insacca.

I rossoblù (oggi in casacca grigia) continuano a premere ed al venticinquesimo raddoppiano.

Botta di Miccichè contrata da Prosia, la sfera arriva a Catalli che di giustezza piazza alle spalle di D'Amico.

Tre minuti dopo cambio obbligato in casa L'Aquila, con Maisto che rileva Pellecchia.

Prima dell'intervallo i padroni di casa calano il tris: Catalli pennella da angolo e Rosano appostato sul secondo palo non sbaglia timbrando la sua personale doppietta.

La ripresa inizia ancora con L'Aquila in proiezione offensiva: Miccichè lanciato da Di Norcia si incunea in area, supera con un bel tocco anche D'Amico con Grande che quasi sulla linea di porta sventa la minaccia.

Il gol del 4-0 arriva al settimo minuto, con la perentoria incornata di Di Norcia che sfrutta al meglio un traversone dalla sinistra di Rosano.

Ruoli invertiti al tredicesimo: Di Norcia sventaglia da destra, Rosano prova la volée ma trova l'intervento prodigioso di D'Amico a sbarrargli la strada.

Minuto venticinque: L'Aquila si porta sul 5-0 grazie al diagonale chirurgico di Di Norcia che si insacca nell'angolo basso alla destra di D'Amico.

Il Penne al trentasettesimo prova a farsi vedere con la sventola su punizione di Paradiso, Domingo alza in angolo.

Sul ribaltamento di fronte grande chance per il neo entrato Irti che fila tu per tu con D'Amico ma poi non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Irti che, al quarantesimo, viene messo giù da Colangeli in area: Di Monteodorisio concede il rigore. Dal dischetto Maisto spiazza D'Amico e fa 6-0.

Finisce così.

Con questi tre punti L'Aquila, complice il rinvio di Delfino Flacco Porto-Alba Adriatica, si riprende momentaneamente la vetta, con il Penne che invece rimane ancora invischiato nei bassifondi della classifica.