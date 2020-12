Sergio Parisse nella lista dei giocatori più forti del decennio secondo World Rugby

Sergio Parisse, storico capitano della Nazionale italiana di rugby con 142 presenze in maglia azzurra tra il 2002 ed il 2019, è stato inserito dalla federazione internazionale nella formazione ideale del decennio 2010-2019, annunciata in occasione dei World Rugby Awards.

Parisse, classe 1983, è nato e cresciuto a La Plata, in Argentina, ma ha solide origini aquilane. Il papà, Sergio Sr., è aquilano e emigrò in Sud America per lavoro. Anch'egli rugbista, aveva vinto due scudetti con L'Aquila nel 1967 e nel 1969 .

"Sergio è, senza ombra di dubbio, uno dei più grandi giocatori ad aver indossato la maglia azzurra" ha detto il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi. "In 17 anni di carriera internazionale è evoluto sino a divenire uno dei più grandi giocatori di questo inizio millennio. Il suo inserimento nella formazione ideale del decennio di World Rugby è un riconoscimento alla sua straordinaria carriera e all’incredibile impegno che ha messo al servizio dell’Italia ogni volta che è sceso in campo".

"Ogni minuto giocato con l’Italia è stato un onore e un privilegio" ha detto Sergio Parisse, unico italiano presente e uno dei quattro europei inseriti nel migliore XV internazionale "ed essere inserito tra i migliori atleti dell’ultimo decennio è un riconoscimento per tutti i compagni con cui ho avuto l’opportunità di condividere il campo e la maglia azzurra e spero possa ispirare i giovani italiani che si stanno affacciando sulla scena dei test o si stanno avvicinando al nostro sport".

Parisse ha dichiarato in più di un'occasione di sentirsi "molto legato a L'Aquila". Una vicinanza ribadita anche dopo il terremoto del 2009. L'ex capitano azzurro venne all'Aquila con la Nazionale già nel novembre del 2009 (foto sotto) per poi tornarci nel 2015, sempre con la Nazionale, per la fase di preparazione ai mondiali, che quell'anno si tennero in Inghilterra. La squadra, all'epoca guidata da Jacques Brunel, svolse all'Aquila una parte del raduno (dal 12 al 25 luglio).

La lista completa del "dream team" di World Rugby.

15 Ben SMITH (Nuova Zelanda)

14 George NORTH (Galles)

13 Brian O’DRISCOLL (Irlanda)

12 Ma’a NONU (Nuova Zelanda)

11 Bryan HABANA (Sudafrica)

10 Dan CARTER (Nuova Zelanda)

9 Conor MURRAY (Irlanda)

8 Sergio PARISSE (Italia)

7 Richie MCCAW (Nuova Zelanda)

6 David POCOCK (Australia)

5 Sam WHITELOCK (Nuova Zelanda)

4 Brodie RETALLICK (Nuova Zelanda)

3 Owen FRANKS (Nuova Zelanda)

2 Bismarck DU PLESSIS (Sudafrica)

1 Tendai MTAWARIRA (Sudafrica)