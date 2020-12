Presentato a Palazzo Fibbioni il calendario 2021 del Nuovo Basket Aquilano

Presentata questa mattina al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, a Palazzo Fibbioni, l’edizione 2021 del calendario artistico del Nuovo Basket Aquilano e della Scuola Minibasket L’Aquila.

In passato, il calendario era sempre stato realizzato riunendo tutti gli atleti del club, da quelli del minibasket alla prima squadra, e mettendoli in posa davanti alcuni luoghi caratteristici della città

Quest’anno, tutto ciò non è stato possibile, per via delle restrizioni dovute alla pandemia. La società di Roberto e Paolo Nardecchia non ha voluto comunque mancare all’appuntamento e ha realizzato un calendario facendo un collage con i volti degli atleti incorniciati dalle foto di alcuni dei monumenti più famosi dell’Aquila.

Il presidente Roberto Nardecchia ha illustrato al primo cittadino i programmi futuri del club, che quest’anno ha raccolto, pur in condizioni di disagio per tutti, oltre 220 tesserati dai 5 anni alla prima squadra, impegnata nel campionato di C Gold, che rappresenta una vetrina di elevato livello tecnico e di ampia visibilità.

Sono ben 9 le formazioni iscritte ai campionati federali Fip, oltre alle 6 squadre del settore babies della Scuola Minibasket L’Aquila, tutti in attesa di poter riprendere le attività sul parquet del PalaAngeli, ma pronti a tornare in campo appena consentito anche solo nei 10 canestri dell’aerea open-playgrounds dell’impianto aquilano.