L'Aquila Rugby presenta la nuova stagione (con l'incognita Covid). Mariani: "Puntiamo a salire in B"

Una nuova maglia (il mitico “spallone” neroverde, ridisegnato per l’occasione), un nuovo codice etico e un organigramma societario rinnovato, sia nella parte tecnica che in quella dirigenziale e amministrativa.

L’Aquila Rugby si appresta ad affrontare il campionato di C1, che dovrebbe iniziare, Covid permettendo, l’11 aprile. Il condizionale è più che mai d’obbligo, perché c’è già stato un rinvio e la situazione è in evoluzione continua, visto anche quello che sta accadendo per il diffondersi della variante inglese del virus. Se ne saprà di più dopo il consiglio federale in programma il 13 marzo, giorno in cui, peraltro, sono in programma anche le elezioni del nuovo presidente FIR.

La prima squadra, comunque, si sta allenando già da oltre un mese, agli ordini del nuovo allenatore, Alessandro Marozzi, che ha preso il posto di Roberto D’Antonio. Proveniente dalle Beve Neroverdi, la squadra femminile militante in serie A, Marozzi è coadiuvato da uno staff di cui fanno parte anche Giulio Zecca (preparatore atletico), Alessandro Mucciante (allenatore degli avanti) e Jesse Du Toit (allenatore dei trequarti).

Gli allenamenti, per ora, si stanno facendo senza contatto, così come previsto dai protocolli di sicurezza federali. “Ma i ragazzi stanno rispondendo bene” dice Marozzi “Riprendere ad allenarsi dopo più di un anno di inattività non è facile, sia da un punto di vista fisico che psicologico e motivazionale. Sono molto soddisfatto. Non sappiamo ancora che campionato sarà, non si sa nemmeno quante e quali squadre parteciperanno né quale sarà la formula adottata".

L'obiettivo stagionale, dice il presidente Paolo Mariani, è la promozione in serie B, un traguardo ampiamente a portata di mano per una squadra che, seppur molto giovane, ha comunque nella propria rosa molti ragazzi con alle spalle partecipazioni a campionati di serie A (con l’Unione Rugby L’Aquila) e esperienze in club semi professionistici.

“Molti ragazzi che erano andati fuori sono tornati” spiega Mariani “altri si stanno aggregando in questi giorni. Noi stessi abbiamo richiamato i giocatori delle Vecchie Fiamme e per far giocare tutti ci siamo iscritti a due campionati, la C1 e la C2. Oltre alle suqadre seniores abbiamo sempre la Under 16 e la Under 18 di élite e tutto il minirugby. Per andare incontro alle famiglie, abbiamo deciso di far pagare ai ragazzi, per il 2021, una quota forfettaria di 100 euro da febbraio a maggio”.

“Ci teniamo a vincere” sottolinea Marozzi “ma prima di tutto, prima che bravi giocatori, vogliamo formare atleti con principi e valori solidi, che siano da esempio dentro e fuori il campo. Soprattutto, vogliamo che tutti i nostri ragazzi riscoprano la gioia e l’orgoglio di giocare per la maglietta che indossano e per tutto ciò che essa rappresenta”.

A gestire tutto il minigugby o rugby propaganda sarà la Polisportiva, di cui è presidente Domenico Evangelista, mentre dall’under 14 fino alla C tutto si svolgerà sotto le insegne dell’Aquila Rugby Asd, di cui è presidente Paolo Mariani. Una sorta di società una e bina.

Perno del nuovo corso sarà il nuovo codice etico fortemente voluto dalla dirigenza. Quest’ultima punterà a trovare nuovi sponsor e a riallacciare i legami con la città e gli ex giocatori per trovare quella sostenibilità economica che negli ultimi anni è mancata: “Stiamo lavorando per avere il sostegno delle realtà imprenditoriali” spiega Mariani “ma quello di cui avremo bisogno sarà soprattutto la vicinanza, il calore e l’appoggio dei tifosi e della città. Nei prossimi giorni lanceremo anche una campagna di tesseramento per soci sostenitori”.

In programma c’è anche un rinnovamento dell’impianto di Centi Colella, che dovrebbe essere ammodernato con nuovi spogliatoi: “Abbiamo commissionato uno studio di fattibilità, vorremmo sfruttare le possibilità concesse da eco e sisma bonus. Dal Comune dell’Aquila c’è la massima collaborazione, se tutto va bene al termine di questa stagione dovrebbero partire i lavori”.