L'Aquila: summer camp "Arcobaleno", ad aprile gli open day

Un campus estivo di eccellenza sportiva, artistica e di studio, dove bambini e ragazzi potranno passare l’estate in assoluta sicurezza, con istruttori, animatori e docenti qualificati per ogni settore, in un’area da 30 mila metri quadrati recintati, di cui 25 mila all’aperto e 5 mila al coperto, con tutti gli sport e le arti inclusi in un grande villaggio.

All’Aquila, presso il Centro sportivo “Arcobaleno” (in via Mausonia n. 60, a Pianola), dalla ultratrentennale esperienza di Ornella Cerroni, docente di ruolo nelle scuole uperiori e direttrice del Centro Danza Art Nouveau e dell’Asd l’Etoile, si concretizza l’idea di creare un campus estivo di qualità e formazione per bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 13 anni di età.

Domenica 18 aprile spazio all’Open Day dalle ore 15 alle 19.

Il campus, rispettando tutte le disposizioni governative di organizzazione, di sicurezza e di prevenzione sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00 e inaugurerà la sua prima stagione a giugno, il giorno dopo la chiusura delle scuole, e la chiuderà a settembre, a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico.

OFFERTA FORMATIVA

Natura, lingue, tanto sport e giochi all’aria aperta, ma anche creatività, danza, canto, musical, laboratori, teatro, fotografia e pittura.

Una grande area per vivere spazi in libertà creando e condividendo giornate insieme, nell’assoluta sicurezza e distanziamento.

Una equipe di professionisti pronti a soddisfare ogni esigenza, in un campus di alta qualità formativa che riesce a coniugare momenti di puro divertimento a studio di discipline di alto livello, anche individuali.

Una estate unica, in cui le discipline sportive verranno alternate allo studio delle arti e della lingua Inglese con istruttori laureati e specifici per ogni attività, oltre ad insegnanti di matematica, italiano e madrelingua per l’inglese, per un supporto pomeridiano nei compiti delle vacanze.

La formazione in lingue è affidata all’associazione culturale “A Scuola con Ming Ling “ di Elena Vanni.

Inoltre, la struttura avrà a disposizione uno chef professionista del settore, per garantire servizio mensa con pasti freschi ogni giorno nella zona ristorante di 800 metri quadrati. Possibilità di menù per celiaci o altre intolleranze alimentari.

I bambini saranno distanziati due metri l’uno dall’altro.

L’area è talmente vasta che i gruppi rischiano di non incontrarsi mai se non a pranzo.