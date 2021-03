Pattinaggio, campionati italiani indoor allievi: il Cpga fa bella figura a Pescara

Si sono svolti lo scorso fine settimana a Pescara, nel pattinodromo coperto di via Martiri della Libertà, ex Gesuiti, a Pescara Colli, i campionati italiani indoor di pattinaggio a rotelle riservati alle categorie allievi junior e senior, categorie ricomprese tra i 15 anni e oltre.

Hanno partecipato, per il Centro polisportivo giovanile aquilano, sotto la guida dell'allenatore Mario Miconi, i seguenti atleti: Rebecca Properzi per gli Allievi e Federica Di Natale per i Senior.

Le gare si sono svolte in assenza di pubblico e solo con la presenza di atleti e dirigenti.

Buona prova di Federica Di Natale, che si è classificata settima nella gara 1.000 sprint e ottava nella 5.000 a punti, su un totale di 49 atlete partecipanti. Mentre Rebecca Properzi, della categoria allievi, si è classificata 35^ nella gara 1000 sprint e 16^ nella gara 3000 metri a punti, su 68 atlete partecipanti.

La società Centro Polisportivo Giovanile Aquilano si è classificata al 28° posto su 62 società partecipanti.

"È da tener presente" si legge in una nota della società "che questi atleti vengono da una preparazione che ha sofferto della mancanza di un impianto coperto che a L'Aquila è indispensabile per allenarsi in inverno con le rotelle. Sembra che il pattinodromo coperto di viale Ovidio ci sarà riconsegnato a fine anno".